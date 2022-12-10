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Зеленский назвал самые тяжелые направления для ВСУ

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Фото: Global Look Press/Sadak Souici
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают серьезные трудности в ходе боестолкновений. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

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«Очень сложной остается прифронтовая обстановка в ключевых районах Донбасса — Бахмут, Соледар, Марьинка, Кременная», — написал он в своем Telegram.

Ранее, 7 декабря, военный эксперт Алексей Леонков заявил «Известиям», что в ноябре украинские формирования потеряли более 8,3 тыс. военнослужащих, пять самолетов, 10 вертолетов, 149 танков и более 300 бронемашин. Основные потери украинские силы понесли под Артемовском, Соледаром, Авдеевкой, а также под Сватово и Кременной.

До этого, 4 декабря, издание «Военная хроника» сообщило, что ВСУ несут большие потери под Артемовском (украинское название Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР) из-за применения учебной тактики НАТО Counterinsurgency (СOIN) по контрпартизанской войне. Дополнительно усугубил положение тот факт, что украинских военных не готовили условленные полгода. Так, штурмовиков обучали по ускоренному курсу за 20 дней, а пехотинцы отправились в бой всего через две недели.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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