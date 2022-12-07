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Военный эксперт оценил ноябрьские потери ВФУ

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Фото: ТАСС/Александр Река
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На Украине идет тотальное забрасывание позиций РФ «пушечным мясом» и, по возможности, техникой. Об этом в интервью «Известиям» заявил военный эксперт Алексей Леонков.

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По мнению эксперта, об этом говорят цифры потерь из доклада министр обороны России Сергея Шойгу 6 декабря. Глава военного ведомства сообщил, что в ноябре украинские формирования потеряли более 8,3 тыс. военнослужащих, пять самолетов, десять вертолетов, 149 танков и более 300 бронемашин.

«В ноябре основные потери украинские силы понесли в Донбассе — под Артемовском, Соледаром, Авдеевкой, а также под Сватово и Кременной», — объяснил Леонков.

По его словам, пропаганда Киева пытается убедить, что они потеряли с начала конфликта около 10 тыс. человек. Как считает Леонков, ближе к истине цифра в 100 тыс. погибших, которую назвала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Большие потери сказываются на моральном духе и мобилизационных возможностях Украины, отметил эксперт.

«Много украинцев пытаются избежать призыва, заплатив денег, или выехать за границу. Серьезные проблемы с набором живой силы уже есть. Об этом говорит большое количество иностранных военных на фронте, которые себя выдают за наемников и представителей ЧВК», — заявил Леонков.

Эксперт также обратил внимание на большие потери техники ВФУ в ноябре.

«Ее не хватает. Они потеряли три довоенных комплекта техники. Военная промышленность Украины умерла. Запад не готов к такому развитию событий. Техника поставляется, но она не покрывает потерь. Из-за этого боевые возможности украинских сил тоже падают. Хотя они по-прежнему способны провести наступление на одном из участков фронта», — добавил эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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