Украинские войска подготавливают Артемовск (украинское название — Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР) в городским боям. Об этом 21 декабря сообщил офицер второго армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки.

«В населенном пункте Артемовск идут активные подготовительные работы для ведения боевых действий в городских условиях», — цитирует его «РИА Новости».

Марочко также заявил, что республиканская разведка зафиксировала возведение в городе фортификационных сооружений украинскими войсками. Также они создают укрепрайоны и копают траншеи. По словам офицера, к работам они привлекают и мирное гражданское население, включая женщин.

Накануне Марочко рассказал, что по данным разведки украинские войска начали целенаправленно уничтожать уцелевшие жилые дома и социальные объекты в Артемовске. По его словам, они наносят удары по жилым кварталам «всеми доступными средствами», несмотря на то, что в городе нет российских военных, а в подвальных помещениях находятся мирные жители.

19 декабря стало известно, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило в район города порядка 800 мобилизованных солдат, большинство из которых не имеют военной подготовки.

9 декабря украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что ВСУ испытывают серьезные трудности в ходе боестолкновений. По его словам, Артемовск является одним из наиболее сложных направлений.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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