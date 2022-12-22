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Пушилин заявил о постепенном окружении Артемовска и перекрытии поставок ВСУ

Пушилин заявил, что ВС РФ постепенно окружают Артемовск и перекрывают снабжение ВСУ
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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ВС РФ постепенно окружают Артемовск (украинское название — Бахмут) и перекрывают снабжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе. Об этом в четверг, 22 декабря, заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

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«По Артемовску: там ребята из группы «Вагнера» работают по своему плану. <...> Успехи есть, ребята продвигаются», — сказал он «РИА Новости».

Пушилин пояснил, что окрестности, которые продолжают освобождаться вокруг Артемовска, позволяют сжимать город в клещи, тем самым перекрывая снабжение ВСУ.

При этом называть даты освобождения города еще рано, отметил врио главы ДНР.

Ранее в этот день офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что ВСУ перебрасывают дополнительные спецподразделения в район Артемовска для удержания города. По его словам, в задачи спецподразделений помимо противодействия наступающим силам и маневренной обороне входит пресечение паники в случае дезертирства в рядах ВСУ.

21 декабря Марочко сообщил, что украинские войска подготавливают Артемовск к городским боям. Он также отметил, что в городе фиксируется возведение фортификационных сооружений, создание укрепрайонов и траншей.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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