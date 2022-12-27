Зеленский назвал тяжелой и мучительной ситуацию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию в Донбассе тяжелой и мучительной, требующей максимума сил и концентрации на некоторых направлениях. Об этом он заявил в вечернем видеообращении 26 декабря, запись которого была выложена в его Telegram-канале.

«Бахмут (украинское название Артемовска), Кременная и другие направления в Донбассе, требующие сейчас максимума сил и концентрации. Ситуация там тяжелая, мучительная», — сказал он.

Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко в тот же день сообщил, что вооруженные силы Украины (ВСУ) несут катастрофические потери в Артемовске Донецкой Народной Республики. Ежедневно украинская армия теряет порядка 500 военных, уточнил он.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщал 22 декабря, что ВС РФ постепенно окружают Артемовск и перекрывают снабжение ВСУ в городе. При этом называть даты освобождения города еще рано, отметил он.

Артемовск (Бахмут) расположен на реке Бахмут, в 89 км к северо-востоку от Донецка. Для удержания населенного пункта ВСУ подтягивает туда все имеющиеся бригады. Если в сентябре-октябре потери бахмутской группировки ВСУ составляли примерно 100 человек убитыми, то к концу декабря из-за морозов и дефицита бронетехники потери противника на этом направлении значительно увеличились.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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