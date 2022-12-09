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Военкор Пегов сообщил об отводе войск ВСУ из Соледара в Славянск

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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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Военкор Семен Пегов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отводят войска из Соледара в Славянск. Об этом в пятницу, 9 декабря, говорится в сообщении Telegram-канала WarGonzo, основателем которого является Пегов.

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По данным WarGonzo, два батальона 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ уходят из Соледара в Славянск в целях перегруппировки. Также в Славянск направляются 112-я бригада территориальной обороны Киева и киевское подразделение группировки «Айдар» (признан террористическим и запрещен в РФ). Полный вывод войск из Соледара тем не менее не проводится.

«Выход связан с катастрофическими потерями ВСУ по линии Северск – Соледар – Бахмут. Между тем о полном выводе войск из Соледара на данный момент говорить нельзя: в городе остались части 53-й отдельной механизированной бригады, 71-й егерской бригады и остатки 65-й бригады ТрО ВСУ», — отмечается в сообщении.

В этот же день сообщалось, что российская армия отбила контратаки ВСУ в районе Пески и Первомайского под Донецком.

6 декабря об отражении масштабного наступления ВСУ в поселках Пески и Первомайское корреспонденту «Известий» рассказали бойцы 11-го полка 1-го армейского корпуса ДНР. Отмечалось, что боевики ВСУ действовали очень грамотно, но «уперлись лбом в стену» из артиллерийского огня.

До этого, 3 декабря, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что донецкое направление является самым горячим и болезненным для ВСУ. По его словам, главными точками боевого соприкосновения стали города Артемовск (укр. название — Бахмут) и Соледар.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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