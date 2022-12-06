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Российские бойцы рассказали «Известиям» об отражении атак ВСУ в двух поселках ДНР

Российские военные отбили наступление ВСУ в поселках Пески и Первомайское ДНР
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Российские военные отбили масштабное наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в поселках Пески и Первомайское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Подробности операции корреспонденту «Известий» Семену Еремину 6 декабря рассказали бойцы 11-го полка 1-го армейского корпуса ДНР.

По их словам, в момент наступления ВСУ солдаты российских батальонов «Сомали» и «Спарта» находились в укрытиях, но дали отпор противнику

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«Просто начали их кромсать. Еще арта (артиллерия. — Ред.) подключилась. У них большие потери. И закрыли мы им хвост на втором перекрестке. Я не знаю, сколько машин мы пожгли точно. Ну, наверное, три-четыре единицы это точно. И «в хвост» еще добивали. По живой силе человек точно 40–50, никак не меньше», — поделился боец с позывным Ангара.

По словам журналиста, украинские военные продолжают «проявлять упорство», однако артиллерия сдерживает любые наступления.

Он отметил, что в сегодняшнем наступлении действовали не солдаты ВСУ, а представители «Правого сектора» (признана террористической и запрещена в России) или иностранные наемники.

«Ну радиоперехватов не было по ним, по крайней мере, мы об этом не знаем. Речь бы послушать — иностранная или нет. Но действовали очень грамотно, хотя уперлись лбом в стену из артиллерийского огня. И их много там осталось. Поэтому донецкий периметр удерживается крепко», — резюмировал журналист.

3 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что донецкое направление является самым горячим и болезненным для ВСУ. По его словам, главными точками боевого соприкосновения стали города Артемовск (укр. название — Бахмут) и Соледар.

2 декабря офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщал, что украинские военные готовы к эвакуации из командного пункта в Артемовске. Марочко добавил, что решение об этом пока что принято на месте, официального разрешения от Киева украинские боевики еще не получили.

В этот же день Марочко также рассказал, что командование украинской стороны, находящееся в районе Артемовска, всерьез обеспокоено отсутствием приказа покинуть город. По его словам, среди старшего офицерского состава наблюдаются панические настроения.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите жителей Донбасса. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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