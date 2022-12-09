Бойцы «Сомали» рассказали «Известиям» об отражении контратак ВСУ в районе поселка Пески

Российская армия отбила контратаки Вооруженных сил Украины в районе Пески и Первомайского под Донецком. Об этом 9 декабря сообщил военкор «Известий» Семен Еремин.

Последняя вылазка была пресечена силами батальонов «Спарта», «Сомали», 11-го полка и ряда артиллерийских подразделений.

Украинские боевики бросили на штурм передовых позиций РФ полтора десятка бронемашин при поддержке артиллерии, но были разбиты и понесли тяжелые потери. Заметив движение противника, бойцы батальона «Сомали» обманным маневром заставили его поверить, что их на позициях нет, а после застали вражеский десант врасплох.

«Противник подкатился на бронетехнике прямо к позициям, начал выгружать десант. После наш личный состав батальона «Сомали» встал на позицию в окопах, начал уничтожать противника на расстоянии 20–30 м», — рассказал боец с позывным Геша.

Ранее, 6 декабря, об отражении масштабного наступления ВСУ в поселках Пески и Первомайское корреспонденту «Известий» рассказали бойцы 11-го полка 1-го армейского корпуса ДНР. Отмечалось, что боевики ВСУ действовали очень грамотно, но «уперлись лбом в стену» из артиллерийского огня.

До этого, 3 декабря, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что донецкое направление является самым горячим и болезненным для ВСУ. По его словам, главными точками боевого соприкосновения стали города Артемовск (укр. название — Бахмут) и Соледар.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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