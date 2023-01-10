Пушилин заявил о контроле центра Соледара российскими военными

Российские силы установили контроль над центром Соледара. Об этом во вторник, 10 января, заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«В Соледаре, по последней информации, центр Соледара находится под контролем подразделения «Вагнера», и здесь ребята закрепились с одной стороны и другой. Они уже эффективно продвигаются», — сообщил он в эфире Первого канала.

По словам Пушилина, несмотря на серьезные потери в боях, противник продолжает «упираться». Однако мотивированные российские военнослужащие добиваются успехов в выполнении боевых задач.

Он отметил, что на некоторых позициях ведется «активное удержание и изматывание противника, а где-то активные наступательные действия и продолжающееся освобождение городов и районов ДНР».

Ранее Пушилин сообщил о перехвате инициативы у украинских националистов в борьбе за населенные пункты республики. Он уверял, в частности, что Артемовск и Соледар близки к освобождению.

В этот же день источник «Известий» сообщал, что бои за Соледар в ДНР ведутся в западной части города. Центр Соледара фактически находился в окружении российских бойцов.

Днем ранее представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко сообщил, что в Соледаре зафиксировано массовое бегство украинских военных из городской застройки.

О том, что военные Украины могут оставить Соледар, 7 января сообщал помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев. Он отмечал, что солдаты уже тогда получили на это приказ от вышестоящего руководства.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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