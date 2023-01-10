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Пушилин заявил о контроле центра Соледара российскими военными

Врио главы ДНР Пушилин: российские военные установили контроль над центром Соледара
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Фото: Министерство обороны РФ
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Российские силы установили контроль над центром Соледара. Об этом во вторник, 10 января, заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

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«В Соледаре, по последней информации, центр Соледара находится под контролем подразделения «Вагнера», и здесь ребята закрепились с одной стороны и другой. Они уже эффективно продвигаются», — сообщил он в эфире Первого канала.

По словам Пушилина, несмотря на серьезные потери в боях, противник продолжает «упираться». Однако мотивированные российские военнослужащие добиваются успехов в выполнении боевых задач.

Он отметил, что на некоторых позициях ведется «активное удержание и изматывание противника, а где-то активные наступательные действия и продолжающееся освобождение городов и районов ДНР».

Ранее Пушилин сообщил о перехвате инициативы у украинских националистов в борьбе за населенные пункты республики. Он уверял, в частности, что Артемовск и Соледар близки к освобождению.

В этот же день источник «Известий» сообщал, что бои за Соледар в ДНР ведутся в западной части города. Центр Соледара фактически находился в окружении российских бойцов.

Днем ранее представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Иван Филипоненко сообщил, что в Соледаре зафиксировано массовое бегство украинских военных из городской застройки.

О том, что военные Украины могут оставить Соледар, 7 января сообщал помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев. Он отмечал, что солдаты уже тогда получили на это приказ от вышестоящего руководства.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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