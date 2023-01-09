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В ЛНР заявили о массовом бегстве украинских военных из Соледара
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В ЛНР заявили о массовом бегстве украинских военных из Соледара

Представитель НМ ЛНР Филипоненко: в Соледаре военные Украины массово обратились в бегство из городской застройки
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Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
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В Соледаре зафиксировано массовое бегство украинских военных из городской застройки. Об этом в понедельник, 9 января, сообщает представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) Иван Филипоненко.

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«В Соледаре отмечаем массовое бегство противника из городской застройки. Основу обороны украинских войск на данном участке составляла 61-я отдельная механизированная бригада», — подчеркнул он в эфире телеканала «Россия-24».

Филипоненко добавил, что командир бригады с позывным Лыжник дал подчиненным поручение организовать вывод оставшихся и выживших подразделений из города с вечера и на протяжении ночи.

Тем временем Киев пытается скрыть отступление из Соледара и убедить своих военнослужащих, что там якобы осуществляется ротация. Филипоненко назвал это «распространенной практикой» для украинской стороны, которая не имеет ничего общего с реальностью.

«<...> В конечном счете выясняется: такая практика уже была, что эти войска оказываются именно в окружении и либо сдаются, либо бывают полностью разгромлены», — пояснил он.

О том, что военные Украины могут оставить Соледар, 7 января сообщал помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев. Он отмечал, что солдаты уже тогда получили на это приказ от вышестоящего руководства.

Днем ранее в Telegram-канале WarGonzo военкора Семена Пегова сообщалось, что российские войска прорвали оборону украинских боевиков в ДНР, это позволило им продвинуться в сторону центра Соледара. Из-за успешного прорыва российской армии в этом направлении противник вынужден отступать севернее центра.

29 декабря 2022 года советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинские боевики несут серьезные потери в районах Артемовска (украинское название — Бахмут) и Соледара в ДНР.

9 декабря выяснилось, что командование украинской армии отводит войска из Соледара в Славянск. Тогда сообщалось, что это связано с катастрофическими потерями в украинских войсках по линии Северск – Соледар – Бахмут.

В конце минувшего года сообщалось об одобрении Верховной радой Украины законопроекта об усилении ответственности за нарушения воинской дисциплины. Так, за дезертирство грозит до 12 лет лишения свободы. Главком ВСУ Валерий Залужный поддержал нормативный акт, подчеркнув, что бегство солдат приводит к потерям позиций, которые потом приходится восстанавливать «очень дорогой ценой».

Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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