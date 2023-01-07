В ЛНР узнали о полученном ВСУ приказе на отступление из Соледара в ближайшее время

Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ближайшее время могут оставить Соледар в Донецкой Народной Республике (ДНР), они уже получили на это приказ от вышестоящего руководства. Об этом 7 января заявил помощник главы МВД Луганской Народной Республики (ЛНР) Виталий Киселев.

«Думаю, что в ближайшие время противник оставит Соледар и окрестные поселки. Источники подтверждают, что ВСУ получили приказ на отступление», — указал Киселев в своем Telegram-канале.

6 января в Telegram-канале WarGonzo военкора Семена Пегова отмечалось, что российские войска прорвали оборону украинских боевиков в ДНР, что позволило им продвинуться в сторону центра Соледара. Также отмечалось, что из-за успешного прорыва российской армии в этом направлении противник вынужден отступать севернее центра.

Военкор Пегов также уточнил, что бойцы ВСУ отошли от севера Соледара на опорные пункты в районе Юрчиной горы. Цель Вооруженных сил РФ на этой территории заключается в том, чтобы перерезать трассу снабжения украинской группировки, которая проходит через Соледар. Таким образом получится оставить подразделения ВСУ без обеспечения и подавить противника.

До этого, 29 декабря, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинские боевики несут серьезные потери в районах Артемовска (украинское название — Бахмут) и Соледара в ДНР.

Еще 9 декабря стало известно, что командование украинской армии отводит войска из Соледара в Славянск. Тогда сообщалось, что это связано с катастрофическими потерями в украинских войсках по линии Северск – Соледар – Бахмут.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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