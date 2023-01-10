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Бои за Соледар сместились в западную часть города

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Бои за Соледар в Донецкой Народной Республике (ДНР) в настоящий момент ведутся в западной части города. Об этом во вторник, 10 января, сообщил источник «Известий».

Отмечается, что центр Соледара фактически находится в окружении российских бойцов.

В социальных сетях сообщают, что ЧВК «Вагнер» закрепилась в центральных районах данного населенного пункта. В Telegram-каналах публикуют кадры с бойцами рядом со зданием городской администрации.

Ранее в этот день врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Соледар близок к освобождению, бои переместились в западную часть города. Он отметил, что противник всё еще сопротивляется, не считаясь со своими потерями. Также Пушилин указал на то, что это единственное направление, через которое противник еще может отступать, имея шанс спасти подразделения.

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9 января представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) Иван Филипоненко сообщил, что в Соледаре зафиксировано массовое бегство украинских военных из городской застройки.

Между тем Киев пытается скрыть отступление из Соледара и убедить своих военнослужащих, что там якобы осуществляется ротация. Филипоненко назвал это «распространенной практикой» для украинской стороны, которая не имеет ничего общего с реальностью.

О том, что военные Украины могут оставить Соледар, 7 января сообщал помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев. Он отмечал, что солдаты уже тогда получили на это приказ от вышестоящего руководства.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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