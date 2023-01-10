Пушилин допустил скорое освобождение Соледара

Соледар в Донецкой Народной Республики (ДНР) близок к освобождению, бои сместились в западную часть города. Об этом заявил врио главы республики Денис Пушилин во вторник, 10 января.

«Действительно, сейчас всё внимание приковано и к Артемовску, и к Соледару — наверное, в большей части, потому что там сейчас разворачиваются события ровно таким образом, что город очень близок к освобождению», — рассказал Пушилин в эфире Первого канала.

Он отметил, что противник всё еще сопротивляется, не считаясь со своими потерями. Также Пушилин указал на то, что это единственное направление, через которое противник еще может отступать, имея шанс спасти подразделения.

Днем ранее представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) Иван Филипоненко сообщил, что в Соледаре зафиксировано массовое бегство украинских военных из городской застройки.

Тем временем Киев пытается скрыть отступление из Соледара и убедить своих военнослужащих, что там якобы осуществляется ротация. Филипоненко назвал это «распространенной практикой» для украинской стороны, которая не имеет ничего общего с реальностью.

О том, что военные Украины могут оставить Соледар, 7 января сообщал помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев. Он отмечал, что солдаты уже тогда получили на это приказ от вышестоящего руководства.

За день до этого военкор Семен Пегов в своем Telegram-канале WarGonzo сообщал, что российские войска прорвали оборону украинских боевиков в ДНР, это позволило им продвинуться в сторону центра Соледара. Из-за успешного прорыва российской армии в этом направлении противник вынужден отступать севернее центра.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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