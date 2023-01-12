В ДНР сообщили об уничтожении порядка пяти бригад ВСУ в Соледаре

В Соледаре в Донецкой Народной Республике (ДНР) уничтожено порядка пяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 12 января заявил военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин.

«Там [в Соледаре] уничтожено порядка пяти бригад, эта информация достаточно объективна, но сама цифра по потерям, я думаю, несколько выше, потому что в эти потери не заложены наемники, которых там было достаточно много», — сказал Гагин в эфире телеканала «Россия 1».

Он также сообщил, что после взятия Соледара российские военные будут наращивать силы на этом направлении для освобождения Артемовска (украинское название — Бахмут).

Ранее в этот день другой советник врио главы ДНР, Игорь Кимаковский, заявил о серьезном продвижении российских военных в районе Артемовска. Он отметил, что артиллерия подавляет силы противника, на некоторых участках украинские военные «не могут вылезти из окопов». Как следствие, по его словам, количество обстрелов по Донецку сократилось.

Накануне, 11 января, основатель группы «Вагнер», предприниматель Евгений Пригожин подтвердил полное освобождение Соледара в ДНР. Из города были выведены мирные жители. Боевики Украины, не пожелавшие сдаться в плен, были уничтожены.

В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что бои за Артемовск и Соледар связаны с «ключевым моментом» конфликта на Украине.

Газета The Wall Street Journal 10 января со ссылкой на одного из командующих украинскими войсками в городе написала, что Вооруженные силы Украины признают большие потери у Артемовска.

Специальная операция России по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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