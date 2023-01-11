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В ВСУ признали большие потери у Артемовска

WSJ: в украинских войсках признают, что несут серьезные потери у Артемовска
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Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne
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В Вооруженных силах Украины (ВСУ) признают, что несут большие потери у Артемовска (украинское название — Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом написала газета The Wall Street Journal 10 января со ссылкой на одного из командующих украинскими войсками в городе.

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«Пока курс обмена наших жизней на их жизни в пользу россиян. Если так продолжится, мы можем закончиться», — сказал командир одного из украинских подразделений, чьи слова приводит издание.

В материале отмечается, что Артемовск является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в зоне специальной военной операции (СВО). Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог. За Артемовск и Соледар идут ожесточенные бои, написало издание.

11 января военно-политический эксперт, советник врио главы республики Ян Гагин заявил что во взятом под контроль российскими силами городе Соледаре в ДНР могут оставаться около 500 украинских военных, которые не смогли уйти с остальными отрядами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Днем ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы взяли под контроль центр Соледара. Он также заверил, что после Соледара последует освобождение Артемовска, а также Северска. Дальнейшие же усилия будут направлены на краматорское и славянское направления.

Специальная операция России по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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