В ДНР допустили нахождение до 500 военных ВСУ в заблокированном Соледаре

Во взятом под контроль российскими силами городе Соледаре в Донецкой Народной Республике (ДНР) могут оставаться около 500 украинских военных, которые не смогли уйти с остальными отрядами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил 11 января военно-политический эксперт, советник врио главы республики Ян Гагин.

«Примерно такое количество военнослужащих они могли оставить там. Оставить даже не специально. Кого-то бросить, кто-то не услышал об отступлении. Это приблизительная цифра, которую называют наши командиры на местах», — цитирует Гагина ТАСС.

Ранее в среду командир спецназа «Ахмат» и замкомандующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Апты Алаудинов заявил, что город Соледар в ДНР находится в стадии зачистки от украинских войск.

Тогда же в Минобороны РФ рассказали, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной части города и с южной. Тем временем Воздушно-космические силы России наносят удары по опорным пунктам противника, а штурмовые отряды ведут бой в городе. В ряде СМИ сообщалось, что в окружении могут оставаться до 500 военнослужащих ВСУ.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что необходимо дождаться официальных сообщений об освобождении Соледара в ДНР, при том что положительная динамика в продвижении в данном направлении есть.

10 января врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы взяли под контроль центр Соледара. Он также заверил, что после Соледара последует освобождение Артемовска, а также Северска. Дальнейшие же усилия будут направлены на краматорское и славянское направления.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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