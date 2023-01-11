В Кремле призвали дождаться официальных сообщений об освобождении Соледара

Необходимо дождаться официальных сообщений об освобождении Соледара в Донецкой Народной Республики. Об этом заявил журналистам в среду, 11 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом он заметил, что у ВС РФ есть положительная динамика в продвижении.

За Соледар в последнее время идут ожесточенные бои. Есть данные, что российские силы установили контроль над центром Соледара. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, это увеличивает возможности для освобождения Артемовска и Северска.

Новость дополняется