Командир спецназа «Ахмат» рассказал о зачистке Соледара от ВСУ

Город Соледар в Донецкой Народной Республике (ДНР) находится в стадии зачистки от украинских войск, заявил 11 января командир спецназа «Ахмат» и замкомандующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Апты Алаудинов.

«Соледар на данный момент находится в стадии зачистки. Его в принципе уже можно считать взятым, потому что то количество (украинских. — Ред.) бойцов, которое находится уже внутри, ничего не поменяет», — рассказал он в эфире «России 1».

По словам Алаудинова, к вечеру текущего дня или к утру следующего можно будет уже констатировать, что город находится полностью под контролем российских сил.

Ранее в среду в Минобороны РФ рассказали, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной части города и с южной. Тем временем Воздушно-космические силы России наносят удары по опорным пунктам противника, а штурмовые отряды ведут бой в городе.

10 января врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы взяли под контроль центр Соледара. Он также заверил, что после Соледара последует освобождение Артемовска, а также Северска. Дальнейшие же усилия будут направлены на краматорское и славянское направления.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».