Столтенберг указал на «ключевой момент» в боях за Соледар
Генсек НАТО Йенс Столтенберг 11 января заявил, что бои за Соледар и Артемовск (украинское название Бахмут) связаны с «ключевым моментом» конфликта на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Североатлантического альянса.
«Ожесточенные бои вокруг Бахмута и Соледара показали храбрость украинских сил и жизненно важную важность усиления военной поддержки Украины», — сказал Столтенберг во время совместного выступления с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
По его словам, НАТО и ЕС должны на данном этапе конфликта еще больше сделать для предоставления помощи Украины.
Ранее в этот же день в Минобороны России рассказали, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной части города и с южной. Воздушно-космические силы Российской Федерации наносят удары по опорным пунктам противника, а штурмовые отряды ведут бой в городе.
Командир спецназа «Ахмат» и замкомандующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики Апты Алаудинов также отметил, что Соледар находится в стадии зачистки от украинских войск.
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 11 января заявил о переломном моменте в освобождении всей территории ДНР.
Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.
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