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Пригожин подтвердил полное освобождение Соледара в ДНР

Основатель группы «Вагнер» Пригожин: Соледар полностью освобожден, уничтожено около 500 украинских военных
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Фото: соцсети
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Город Соледар в Донецкой Народной Республике (ДНР) полностью освобожден от украинских националистов. Об этом в среду, 11 января, заявил основатель группы «Вагнер», предприниматель Евгений Пригожин.

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«Еще раз хочу подтвердить полное освобождение и зачистку территории Соледара от подразделений украинской армии», — говорится в Telegram-канале его пресс-службы.

Из города были выведены мирные жители. Боевики Украины, не пожелавшие сдаться в плен, были уничтожены.

«Убитыми около 500 человек. Весь город усеян трупами украинских военнослужащих. Ни о каком гуманитарном коридоре речи быть не может», — указано в сообщении.

Там же отмечается, что российские военнослужащие приступают к зачистке шахт.

Ранее этим же днем подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной части города и с южной. Тем временем Воздушно-космические силы России наносят удары по опорным пунктам противника, а штурмовые отряды ведут бой в городе. В ряде СМИ сообщалось, что в окружении могут оставаться до 500 украинских боевиков.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что необходимо дождаться официальных сообщений об освобождении Соледара в ДНР, притом что положительная динамика в продвижении в данном направлении есть.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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