В ДНР заявили о серьезном продвижении российских войск под Артемовском

Советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский 12 января заявил о серьезном продвижении российских военных в районе Артемовска (украинское название — Бахмут).

Он отметил, что артиллерия подавляет силы противника, на некоторых участках украинские военные «не могут вылезти из окопов». Как следствие, по словам Кимаковского, количество обстрелов по Донецку уменьшилось.

«Это говорит о том, что наши войска начинают работать более эффективно. Поэтому у нас есть определенные продвижения по авдеевскому направлению, у нас есть серьезное продвижение в районе Артемовска», — сказал советник врио главы ДНР в эфире «Соловьев Live».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 11 января заявил, что бои за Артемовск и Соледар связаны с «ключевым моментом» конфликта на Украине.

Газета The Wall Street Journal 10 января со ссылкой на одного из командующих украинскими войсками в городе написала, что Вооруженные силы Украины признают большие потери у Артемовска.

Специальная операция России по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».