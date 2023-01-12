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В ДНР заявили о серьезном продвижении российских войск под Артемовском

Советник Пушилина Кимаковский заявил о серьезном продвижении ВС России под Артемовском
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский 12 января заявил о серьезном продвижении российских военных в районе Артемовска (украинское название — Бахмут).

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Он отметил, что артиллерия подавляет силы противника, на некоторых участках украинские военные «не могут вылезти из окопов». Как следствие, по словам Кимаковского, количество обстрелов по Донецку уменьшилось.

«Это говорит о том, что наши войска начинают работать более эффективно. Поэтому у нас есть определенные продвижения по авдеевскому направлению, у нас есть серьезное продвижение в районе Артемовска», — сказал советник врио главы ДНР в эфире «Соловьев Live».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 11 января заявил, что бои за Артемовск и Соледар связаны с «ключевым моментом» конфликта на Украине.

Газета The Wall Street Journal 10 января со ссылкой на одного из командующих украинскими войсками в городе написала, что Вооруженные силы Украины признают большие потери у Артемовска.

Специальная операция России по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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