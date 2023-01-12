Песков отметил героизм российских военных при взятии Соледара

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 12 января заявил на брифинге журналистам, что в Соледаре проделана гигантская работа.

«Это абсолютно самоотверженные героические действия, и не только в Соледаре, а на многих направлениях, где ведутся наступательные действия. Они будут продолжаться, мы будем восхищаться нашими героями. Впереди еще много работы, не время останавливаться, потирать руки и так далее. Главная работа еще впереди», — сказал Песков.

В то же время он добавил, что останавливаться нельзя и впереди еще много работы.

Днем ранее, 11 января, в Минобороны России рассказали, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной части города и с южной, а уже вечером основатель группы «Вагнер», предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что Соледар полностью освобожден.

Вместе с тем командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» с позывным Алабай сообщил, что офицеры Вооруженных сил Украины начали бежать из Соледара еще около трех дней назад.

Сенатор Алексей Пушков допустил, что западные страны усилят поставки оружия Украине после взятия российскими военнослужащими Соледара.

Специальная операция России по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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