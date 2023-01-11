Боец российского спецназа рассказал о бегстве ВСУ из Соледара

Офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали бежать из Соледара в Донецкой Народной Республике (ДНР) около трех дней назад. Об этом 11 января рассказал командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» с позывным «Алабай» в ходе беседы с агентством ТАСС.

«По поводу отвода войск под Соледаром — офицеры первым делом покинули свой личный состав, а они уже спасались, как могли. Это обычная практика. <...> В Вооруженных силах Украины нет такой практики, чтобы офицеры были во главе своего подразделения до конца. Примерно дня три назад они [офицеры] начали то ли бежать, то ли отходить из города», — рассказал он.

Военный добавил, что когда офицерский состав ВСУ покидает позиции в каком-то населенном пункте это говорит о том, что украинская армия признает факт того, что место не удержать.

«Это у них постоянно, с 14-го года такое. Как только «пахнет жареным», начинаются попытки эвакуации офицерского состава», — пояснил «Алабай».

Офицер также рассказал о том, что многие больницы Украины переполнены раненными солдатами, которые были доставлены из Соледара.

Как объяснил офицер, командование украинской армии бросило в Соледар свои самые боеспособные части, и, несмотря на это, все равно ВСУ понесли большие потери.

«Из элиты — это была 128-я отдельная горно-штурмовая бригада ВСУ — это пехотная элита, так называемая. В связи с тем, что это подразделение формировалось на Западной Украине, то можно сказать, что это «Азов» (экстремистская организация, запрещена в РФ), но только в рядах ВСУ, и «Правый сектор» (признана террористической и запрещена в России). «Правый сектор» сейчас особо нигде в боях не применяют, потому что берегут, а [тут] его бросили на боевое применение», — рассказал командир «Трои».

По его словам, точное количество потерь ВСУ подсчитать не представляется возможным из-за того, что украинская сторона скрывает факты гибели своих бойцов. Кроме того, у ВСУ есть практика оформлять погибших как пропавших без вести.

Ранее в этот день командир спецназа «Ахмат» и замкомандующего 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Апты Алаудинов заявил, что город Соледар в ДНР находится в стадии зачистки от украинских войск.

Тогда же в Минобороны РФ рассказали, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной части города и с южной. Тем временем Воздушно-космические силы России наносят удары по опорным пунктам противника, а штурмовые отряды ведут бой в городе. В ряде СМИ сообщалось, что в окружении могут оставаться до 500 военнослужащих ВСУ.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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