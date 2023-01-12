Пушков допустил изменение позиции НАТО по Украине после взятия Россией Соледара

Западные страны усилят поставки оружия Украине после взятия российскими военнослужащими Соледара. Об этом написал 12 января в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

«Можно ожидать наращивания поставок новых вооружений Украине со стороны стран НАТО <...> Переход к новой фазе поставок вооружений, прежде всего танков и дальнобойной артиллерии, означал бы резкую эскалацию конфликта», — заявил он.

По мнению Пушкова, на изменение позиции повлияла обстановка в Соледаре. Он также упомянул о том, что ранее к поставкам нового оружия Киеву призывали в прессе бывший госсекретарь США Кондолиза Райс и основатель компании Microsoft Билл Гейтс.

При этом ранее в НАТО заявляли, что не стремятся к столкновению с Россией и не участвуют напрямую в конфликте, а только оказывают военную, финансовую, консультационную и гуманитарную поддержку Украине.

Накануне, 11 января, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что бои за Соледар связаны с «ключевым моментом» конфликта на Украине. Он также призвал на данном этапе еще больше сделать для предоставления помощи Киеву.

Днем 11 января Минобороны России рассказали, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной части города и с южной, а уже вечером основатель группы «Вагнер», предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что Соледар полностью освобожден.

При этом командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» с позывным Алабай сообщил, что офицеры Вооруженных сил Украины начали бежать из Соледара еще около трех дней назад.

Специальная операция России по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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