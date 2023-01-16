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Украинский генерал рассказал о последствиях для ВСУ в случае потери Артемовска

Генерал Кривонос: потеря Артемовска может создать условия для окружения украинских войск
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Фото: REUTERS/Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko
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Потеря Соледара и Артемовска (украинское название Бахмут) может создать условия для окружения группировки украинских войск в Донбассе. Об этом заявил 16 января экс-замкомандующего сил специальных операций украинских войск генерал Сергей Кривонос.

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«Если мы потеряем Бахмут, то это возможный плацдарм для дальнейшего развития наступления русских <...> атакуя в обход Харькова, со стороны РФ, в направлении Павлограда и со стороны Донбасса в направлении Павлограда, могут создаваться предусловия для окружения нашей группировки на востоке Украины», — написал Кривонос в Telegram-канале.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский обязался организовать для боевиков в Артемовске беспрерывное и оперативное получение боеприпасов.

Вместе с тем 10 января газета The Wall Street Journal, проанализировав мнение западных и украинских чиновников и аналитиков, написала, что украинским военным следует оставить Артемовск, так как битва проходит на условиях России.

Позже газета The Washington Post также писала о том, что Вооруженные силы Украины рассматривают вариант отступления из Артемовска.

При этом Соледар, как заявили в Минобороны России, был взял под контроль российских военнослужащих 12 января.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее начале принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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