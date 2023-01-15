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Сюжет:

СМИ заявили о вероятном отступлении ВСУ из Артемовска

The Washington Post: в ВСУ рассматривают вариант отступления из Артемовска
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Фото: Global Look Press/Ashley Chan
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В Вооруженных силах Украины (ВСУ) рассматривают вариант отступления из Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом в воскресенье, 15 января, пишет газета The Washington Post.

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Как утверждает издание, Киев сталкивается с непростым решением относительно того, сколько сил направить в город, так как Украина хотела бы в ближайшие месяцы начать контрнаступление.

«Мы потеряли много друзей, обороняя город, поэтому мы не хотим его сейчас сдавать. Но, возможно, временный вывод войск спасет некоторых наших людей», — сказал украинский командующий, имя которого не озвучивается.

По словам военного, его подразделение столкнулось с крупными потерями в Артемовске.

«Я поддержу решение главнокомандующего о тактическом маневре и создании новой линии обороны, если станет ясно, что потери слишком велики», — в свою очередь заявил командующий разведбатальоном Юрий Скала.

Ранее, 13 января, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил об освобождении Соледара. Он добавил, что установление полного контроля над Соледаром «позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в расположенном юго-западнее Артемовска, после чего заблокировать и взять в котел остающиеся в нем подразделения ВСУ».

Президент Украины Владимир Зеленский 12 января обязался организовать для боевиков в Артемовске и Соледаре беспрерывное и оперативное получение боеприпасов. В то же время один из националистов, работающих в районе Соледара, на условиях анонимности рассказал CNN о том, что киевское руководство бросило радикалов, несмотря на раненых боевиков и отсутствие еды и воды.

Как сообщила 10 января The Wall Street Journal, проанализировав мнение западных и украинских чиновников и аналитиков, боевикам следует оставить Артемовск, так как битва проходит на условиях России. По сведениям информатора газеты, радикалы признали большие потери в районе города.

Артемовск расположен на севере Донецкой Республики, в 70 км от Донецка, и в 25 км от границы с Луганской Народной Республикой. Город является важным транспортным узлом, отсюда идут дороги и железнодорожные пути в крупные города ДНР — Краматорск, Горловку и Славянск, а также в расположенные в ЛНР Луганск, Лисичанск и Северодонецк.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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