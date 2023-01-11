СМИ сообщили о призывах Запада к Украине оставить Артемовск

Украине следует оставить Артемовск (украинское название — Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР) и отойти на новую линию обороны, пока это еще возможно. Такого мнения придерживаются ряд западных и украинских чиновников и аналитиков, пишет газета The Wall Street Journal в статье от 10 января.

По их мнению, битва за Артемовск проходит на условиях России, из-за чего Украина потеряла силы, необходимые для весеннего наступления, передает издание.

Согласно опубликованной информации, некоторые из аналитиков и чиновников советуют Киеву оставить город и отойти на новую линию обороны на высотах западнее Артемовска, «пока такой отход еще можно организовать».

Накануне, 10 января, The Wall Street Journal со ссылкой на одного из командующих украинскими войсками в Артемовске сообщила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) признают большие потери в битве за город.

В материале также отмечается, что Артемовск является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в зоне специльаной военной операции (СВО). Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог. За Артемовск и Соледар идут ожесточенные бои.

11 января военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что во взятом под контроль российскими силами городе Соледаре могут оставаться около 500 украинских военных, которые не смогли уйти с остальными отрядами ВСУ.

Днем ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы взяли под контроль центр Соледара. Он также заверил, что после Соледара последует освобождение Артемовска, а также Северска. Дальнейшие же усилия будут направлены на краматорское и славянское направления.

Специальная операция России по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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