Самая горячая точка СВО: что известно об Артемовске ДНР

Бои под Артемовском (украинское название Бахмут) начались с мая 2022 года, а с октября перешли в ожесточенную фазу. В январе 2023 года врио ДНР Денис Пушилин заявил, что город скоро будет освобожден, а жители получат возможность его переименовать. «Известия» проследили историю становления города со времен Ивана Грозного и выяснили, почему и сегодня Артемовск так важен для России.

Почему Артемовск важен для хода СВО

Артемовск расположен на севере Донецкой республики, в 70 км от Донецка и в 25 км от границы с ЛНР. Город является важным транспортным узлом, отсюда идут дороги и железнодорожные пути в крупные города ДНР — Краматорск, Горловку и Славянск, а также в расположенные в ЛНР Луганск, Лисичанск и Северодонецк.

Самая горячая точка Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

11 января стало известно об окружении Соледара — стратегической точки украинской линии обороны ВСУ Артемовск — Северск. Как указал российский предприниматель Евгений Пригожин, город взяли под контроль бойцы ЧВК «Вагнер». Соледар находится в 8 км от Артемовска, здесь украинские военные возвели мощные оборонительные укрепления. Специалисты считают, что удержать Артемовск после падения Соледара для Киева будет уже невозможно. Освобождение города позволит перерезать прямой путь снабжения между Артемовском и Северском, Киев лишится крупного логистического центра, и рухнет вся вторая линия обороны ВСУ. Освобождение Артемовска отбросит силы ВСУ от Донецка, пояснил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. «Здесь же может решиться судьба украинской группировки в Авдеевке, которая является ключевой точкой, отсюда угрожают Донецку. Оборонять ее украинским частям станет очень и очень сложно. После установления контроля над Авдеевкой наша армия вплотную пододвинется к позициям украинских артиллеристов и РСЗО, наносящих удары по Донецку, им придется оттягиваться еще дальше. В итоге зона безопасности в ДНР расширится, а Донецку станет легче», — рассказал Шурыгин.

Самая горячая точка СВО Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

При этом в городе, где уже несколько месяцев нет ни водоснабжения, ни тепла, ни света, продолжают оставаться мирные жители. По данным Украины, в 2020 году в Артемовске проживало 73 тыс. человек, на 20 тыс. меньше, чем в 1994 году. Нынешнее число жителей города неизвестно, СМИ пишут, что город разрушен на 60%.

Реакция Запада на ситуацию в Артемовске

Ситуация в районе Артемовска давно находится в центре внимания западной прессы и общественности. В октябре 2022 года миллиардер Илон Маск интересовался у зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, как у России «обстоят дела» в этом городе. Медведев в ответ на это пригласил Маска в Москву на День Победы. «Бахмут, пожирая массу войск и техники, стал настоящей воронкой, куда уходят силы и средства», — писала в ноябре New York Times.

Самая горячая точка СВО Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

11 января генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что бои за Соледар и Артемовск связаны с «ключевым моментом» конфликта на Украине, и призвал нарастить военную поддержку Киева. Ряд западных СМИ пишет, что еще до взятия силами РФ Соледара Великобритания, США, Германия и Франция заявили о намерении поставить Украине дополнительные вооружения.

Тогда же ряд западных и украинских чиновников и аналитиков призвали ВСУ оставить Артемовск и отойти на новую линию обороны, пока это еще возможно, а ВСУ признали большие потери в битве за город. Временный глава ДНР заявил, что после освобождения Артемовска дальнейшие усилия будут направлены на краматорское и славянское направления.

От Бахмутской солеварни до завода шампанских вин

История Артемовска неразрывно связана с историей Российской империи. Первое укрепление — Бахмутская сторожа — было основано здесь в 1571 году, когда Иван Грозный повелел строить пограничные крепости по рекам Айдар и Северский Донец для защиты южных окраин Московского государства от татарских набегов. Постоянных жителей здесь не было, казаки охраняли крепость вахтовым методом, а также добывали соль.

Самая горячая точка СВО Артемовский завод шампанских вин Фото: commons.wikimedia.org

Интенсивная разработка соляных месторождений началась позже, при Петре I. По приказу императора в 1703 году начали строить мощную крепость с земляными валами и пятиметровыми деревянными стенами. Тогда же в крепости появились первые постоянные жители. После подавления восстания казаков Кондратия Булавина (1707–1709 годы) солеварни перешли в собственность государства. Активное солеварение в городе продолжалось еще сто лет, после чего добыча стала сокращаться. В середине XVIII века Бахмут стал административным центром Славяносербии — поселений сербов, молдаван, болгар и других славян на южном берегу Северского Донца.

Новый расцвет ждал город после отмены крепостного права. Со второй половины XIX века в Артемовске началось бурное развитие промышленности, строились стекольный, алебастровый и кирпичный заводы, для всей страны производили сельскохозяйственные орудия (молотки, лопаты, гвозди). К 1923 году в Артемовске насчитывалось 36 предприятий. После Второй мировой войны открылся — и работает по сей день — крупнейший в Восточной Европе завод шампанских вин. Местные горожане слыли зажиточными: в краеведческом музее Артемовска хранятся венская мебель, фарфоровая посуда и книги жителей города XIX — начала XX века.

Почему Артемовск называют Бахмут

Свое название крепость получила благодаря реке Бахмут — притоку Северного Донца. Считается, что это название происходит от тюркского «соленая вода»: в регионе много подземных месторождений соли, которую добывают и сегодня. Такое название город носил до 1924 года, после чего его переименовали в Артемовск в честь основателя и главы Донецко-Криворожской советской республики Ф.А. Сергеева, известного по псевдониму «Товарищ Артем». Такое название сохранялось до 2015 года, когда в рамках кампании по декоммунизации украинские власти вернули городу название Бахмут. Однако в России сохраняется название города, закрепленное на момент 2014 года.

Самая горячая точка Фото: РИА Новости/В. Бак