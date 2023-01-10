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Пушилин заявил о предоставлении жителям Артемовска права выбрать название города

Пушилин: вопрос о названии Артемовска будут решать жители города
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Фото: РИА Новости
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Вопрос о названии Артемовска (укр. название — Бахмут) должны решать жители города, однако только после формирования местных органов власти. Об этом 10 января заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

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«Люди сами должны решать, какое название должен носить родной город. Но чтобы узнать мнение людей, им нужно вначале создать хотя бы элементарные условия для жизни», — пояснил он в своем Telegram-канале.

Пушилин добавил, что власти обязательно предоставят жителям возможность выбрать окончательное название города.

Временный глава ДНР напомнил, что еще в марте 2022 года был подписан указ, по которому республикам возвращаются названия, закрепленные по состоянию на 11 мая 2014 года.

Артемовск — город с населением около 72 тыс. человек, который расположен на северо-востоке ДНР в 85 км от Донецка. Другое название Артемовска, данное киевским режимом в 2015 году, — Бахмут.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав Российской Федерации по итогам референдумов, проводившихся с 23 по 27 сентября 2022 года.

В конце декабря президент РФ Владимир Путин согласовал порядок подачи заявлений на получение российского паспорта жителями новых территорий.

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