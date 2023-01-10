Пушилин заявил о предоставлении жителям Артемовска права выбрать название города

Вопрос о названии Артемовска (укр. название — Бахмут) должны решать жители города, однако только после формирования местных органов власти. Об этом 10 января заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Люди сами должны решать, какое название должен носить родной город. Но чтобы узнать мнение людей, им нужно вначале создать хотя бы элементарные условия для жизни», — пояснил он в своем Telegram-канале.

Пушилин добавил, что власти обязательно предоставят жителям возможность выбрать окончательное название города.

Временный глава ДНР напомнил, что еще в марте 2022 года был подписан указ, по которому республикам возвращаются названия, закрепленные по состоянию на 11 мая 2014 года.

Артемовск — город с населением около 72 тыс. человек, который расположен на северо-востоке ДНР в 85 км от Донецка. Другое название Артемовска, данное киевским режимом в 2015 году, — Бахмут.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав Российской Федерации по итогам референдумов, проводившихся с 23 по 27 сентября 2022 года.

В конце декабря президент РФ Владимир Путин согласовал порядок подачи заявлений на получение российского паспорта жителями новых территорий.