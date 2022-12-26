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Путин утвердил порядок подачи жителями новых регионов заявлений на паспорт РФ
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Путин утвердил порядок подачи жителями новых регионов заявлений на паспорт РФ

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Президент России Владимир Путин утвердил порядок подачи заявлений на получение паспорта РФ жителями новых территорий. Соответствующий указ опубликован 26 декабря на официальном портале правовой информации.

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Документ также регулирует порядок подачи заявления о признании гражданином России ребенка, не достигшего 14 лет, и о нежелании состоять в гражданстве Украины.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее, 19 декабря, в Государственную думу был внесен проект закона о прекращении гражданства Украины у имеющих его россиян со дня подачи заявления.

24 ноября начальник главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщила, что более 80 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей получили российские паспорта после вхождения регионов в состав РФ.

Жители освобожденных территорий с 23 по 27 сентября участвовали в референдумах по вопросу присоединения к РФ. В ДНР по результатам обработки 100% бюллетеней за интеграцию с Россией проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР — 98,42% избирателей. В Херсонской области изменения поддержали 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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