Путин утвердил порядок подачи жителями новых регионов заявлений на паспорт РФ

Президент России Владимир Путин утвердил порядок подачи заявлений на получение паспорта РФ жителями новых территорий. Соответствующий указ опубликован 26 декабря на официальном портале правовой информации.

Документ также регулирует порядок подачи заявления о признании гражданином России ребенка, не достигшего 14 лет, и о нежелании состоять в гражданстве Украины.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее, 19 декабря, в Государственную думу был внесен проект закона о прекращении гражданства Украины у имеющих его россиян со дня подачи заявления.

24 ноября начальник главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщила, что более 80 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей получили российские паспорта после вхождения регионов в состав РФ.

Жители освобожденных территорий с 23 по 27 сентября участвовали в референдумах по вопросу присоединения к РФ. В ДНР по результатам обработки 100% бюллетеней за интеграцию с Россией проголосовали 99,23% граждан, в ЛНР — 98,42% избирателей. В Херсонской области изменения поддержали 87,05%, а в Запорожской области — 93,11%.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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