Свыше 80 тыс. жителей новых регионов РФ получили российские паспорта

Более 80 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей получили российские паспорта после вхождения регионов в состав РФ. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщила начальник главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

«После вхождения уже указанных четырех субъектов в состав Российской Федерации в соответствии с законодательством паспорта гражданина РФ получили более 80 тыс. человек», — сказала она на брифинге.

Кроме того, Казакова напомнила, что с 2019 года граждане республик Донбасса могли получать российское гражданство по гуманитарным основаниям по указу президента России. По ее словам, за этот период гражданами РФ стали более 1,1 млн человек.

Ранее, 3 октября, сообщалось, что Госдума приняла законы, согласно которым жители новых субъектов со дня принятия новых регионов в состав России (30 сентября) признаются гражданами РФ. На подачу заявлений об отказе от российского гражданства им дается месяц. При этом уточнялось, что приобретение гражданства возможно при условии подачи заявления и принесения присяги гражданина РФ.

4 октября стало известно, что выходцы из новых регионов России, находящиеся за рубежом, должны в течение месяца определиться, хотят ли они поменять гражданство.

5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы по вопросу воссоединения. Жители ДНР, Луганской Народной Республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей высказались за вхождение в состав РФ.

14 октября глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что страны — участницы Содружества Независимых Государств (СНГ) признают расширение территориального состава РФ.

Тем временем на Украине разработали законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за получение российского паспорта или за призыв к совершению этого действия.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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