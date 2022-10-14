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Лавров заявил о принятии странами СНГ нового состава РФ

Лавров заявил, что партнеры в СНГ понимают объективную реальность нового состава России
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Фото: Министерство иностранных дел Российской Федерации
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Страны-участницы Содружества Независимых Государств (СНГ) признают расширение территориального состава РФ. Об этом в пятницу, 14 октября, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

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«Информировали всех партнеров (по СНГ — Ред.) еще в ходе подготовки к голосованию и проведения референдумов. Никаких вопросов не задают. Все понимают, что это объективная реальность», — подчеркнул он в интервью для Первого канала.

Накануне Лавров обвинил западные государства в использовании метода «дипломатического террора» ради желаемых результатов голосования в ГА ООН по резолюции, не признающей референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях.

9 октября директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что новые регионы стали частью Союзного государства.

Ранее, 4 октября, российский премьер-министр Михаил Мишустин назвал ускорение интеграционных процессов в Союзном государстве лучшим ответом на недружественные действия Запада. Он указал на необходимость самостоятельно определять национальные приоритеты и векторы развития, даже если не все государства поддерживают такую политику.

Между тем президент Владимир Путин 5 октября подписал федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы по вопросу воссоединения. Согласно закону, жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей со дня вхождения в состав РФ признаются российскими гражданами.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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