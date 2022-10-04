Живущим за рубежом выходцам из новых регионов РФ дали месяц на замену гражданства
Выходцы из новых регионов России, находящиеся за рубежом, должны в течение месяца определиться, хотят ли они поменять гражданство. Об этом 4 октября заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
«Так же как и по Крыму было. В течение месяца они должны определиться, сделать выбор», — цитирует его «РИА Новости».
Оценивая темпы паспортизации жителей новых территорий РФ, Иванов отметил, что выдача будет ускорена.
«Многие уже на сегодняшний день имеют российские паспорта. Работа будет активизирована», — добавил замглавы МИД РФ.
Накануне сообщалось, что Госдума приняла законы, согласно которым жители новых субъектов со дня принятия новых регионов в состав России (30 сентября) признаются гражданами РФ. На подачу заявлений об отказе от российского гражданства им дается месяц. При этом уточнялось, что приобретение гражданства возможно при условии подачи заявления и принесения присяги гражданина РФ.
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