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Живущим за рубежом выходцам из новых регионов РФ дали месяц на замену гражданства
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Живущим за рубежом выходцам из новых регионов РФ дали месяц на замену гражданства

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Выходцы из новых регионов России, находящиеся за рубежом, должны в течение месяца определиться, хотят ли они поменять гражданство. Об этом 4 октября заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

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«Так же как и по Крыму было. В течение месяца они должны определиться, сделать выбор», — цитирует его «РИА Новости».

Оценивая темпы паспортизации жителей новых территорий РФ, Иванов отметил, что выдача будет ускорена.

«Многие уже на сегодняшний день имеют российские паспорта. Работа будет активизирована», — добавил замглавы МИД РФ.

Накануне сообщалось, что Госдума приняла законы, согласно которым жители новых субъектов со дня принятия новых регионов в состав России (30 сентября) признаются гражданами РФ. На подачу заявлений об отказе от российского гражданства им дается месяц. При этом уточнялось, что приобретение гражданства возможно при условии подачи заявления и принесения присяги гражданина РФ.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). 30 сентября в Кремле по результатам референдумов состоялась церемония подписания договоров о вхождении их, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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