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В ГД внесли проект о прекращении гражданства Украины со дня подачи заявления

В Госдуму внесли законопроект о прекращении гражданства Украины со дня подачи заявления
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Фото: Global Look Press/dpa/Marcus Brandt
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В Государственную думу внесен проект закона о прекращении гражданства Украины у имеющих его россиян со дня подачи заявления. Документ в понедельник, 19 декабря, опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

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«Проектом федерального закона «Об особенностях правового положения граждан РФ, имеющих гражданство Украины» предусматривается, что такие граждане считаются не имеющими гражданства Украины со дня подачи ими в МВД России или его территориальный орган заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины», — указано в сопроводительных материалах.

В документе отмечается, что данная возможность предусмотрена для россиян, которые одновременно являются гражданами Украины. Если после обращения в полномочный орган Украины о выходе из гражданства им не был предоставлен ответ, то теперь заявление можно подать в России.

При этом со дня его подачи граждане не должны использовать на территории РФ паспорта и другие документы гражданина Украины.

Законопроект внесли в Госдуму депутаты Артем Туров («Единая Россия»), Сергей Леонов (ЛДПР), Леонид Калашников (КПРФ), Сергей Кабышев («Справедливая Россия — За правду»).

Ранее, 24 ноября, начальник главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщила, что более 80 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей получили российские паспорта после вхождения регионов в состав РФ.

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