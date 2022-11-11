Паспортный стоп: запретит ли ЕС второе гражданство для россиян
Финские политики в контексте ужесточения ограничительных мер в отношении РФ периодически предлагают отменить второе гражданство для россиян. Об этом «Известиям» заявили в нашем посольстве в стране. Недавно генсекретарь общества Финляндия – Россия предположила, что из-за усиления русофобии власти могут поднять этот вопрос. Однако в МВД республики «Известиям» сказали, что второй паспорт есть у 36 тыс. россиян, проживающих в Финляндии. И в настоящий момент они не собираются вводить на это запрет. Изменилось ли отношение других государств Европы ко второму гражданству у россиян и как его всё еще можно получить — в материале «Известий».
Мир был другим
Финляндия — одна из тех стран ЕС, которые ввели наиболее строгие правила для пересечения границы россиянами. С 30 сентября Хельсинки ограничили въезд в страну граждан РФ с туристической целью, а также ввели запрет на транзитное следование в другие государства Шенгенского соглашения на неопределенный срок.
В последнее время в местных СМИ также вновь стал подниматься вопрос о необходимости запретить второе гражданство для россиян. Отметим, с 2003 года Хельсинки признают второй паспорт, в том числе и РФ, несмотря на отсутствие договора об этом между странами. Генсекретарь общества Финляндия – Россия Ниина Синкко недавно сообщила изданию MTV, что негативное отношение финнов к россиянам и русскоговорящим из-за СВО на Украине может вернуть этот вопрос на повестку.
— Предложения пересмотреть отношение к институту двойного гражданства, в частности в отношении обладателей российских паспортов, периодически выдвигаемые отдельными финскими политиками, привлекают внимание СМИ и подробно освещаются в контексте общей дискуссии о необходимости ужесточения ограничительных мер в отношении России, — рассказали «Известиям» в дипмиссии РФ в стране.
При этом там отметили, что сведений о проработке финским правительством конкретных шагов в этом направлении не поступало. Эту информацию «Известиям» подтвердили и в МВД Финляндии.
— По данным статистического управления страны, почти у 36 тыс. человек, проживающих в Финляндии, есть российское и финское гражданство. В настоящий момент власти не планируют ограничивать двойное гражданство. Получение финского гражданства регулируется законом о гражданстве, который, в свою очередь, допускает наличие второго паспорта, — объяснили в пресс-службе ведомства.
Отметим, еще в августе (до решения Хельсинки о визовых ограничениях для россиян) крупнейшая оппозиционная партия «Истинные финны» призвала прекратить практику двойного гражданства из-за конфликта на Украине. «В Финляндии право на двойное гражданство должно быть отменено, потому что оно не служит своей цели из-за изменившейся среды безопасности. В будущем иностранец должен отказаться от гражданства страны своего рождения при подаче заявления на получение финского гражданства», — говорится в программе партии.
Также об этом в июле заявлял депутат парламента (от Партии Центра) Йоонас Кенття. По его словам, нынешнее законодательство «наивное», и в нем не учитываются все угрозы, связанные со вторым гражданством. «Это законодательство было составлено, когда мир был совсем другим <…> Я считаю проблематичным то, что у человека может быть паспорт Финляндии и паспорт России, и при этом Хельсинки признают двойное гражданство, а Москва — нет», — отметил политик.
На самом деле эти дискуссия началась не после 24 февраля. С российскими паспортами власти страны косвенно борются уже давно. В 2018 году парламент рассматривал законопроект, который предполагает запрет приема на работу в минобороны и погранслужбу обладателей двойного гражданства. В конце 2016 года посольство страны в Москве отказало в приеме на работу человеку, у которого помимо финского был также российский паспорт.
Тем не менее в МВД страны «Известиям» подтвердили, что процедура получения второго (в случае граждан РФ) финского паспорта на сегодняшний момент остается неизменной. Прежде всего иностранный гражданин должен направить в миграционную службу соответствующее заявление и действующий документ, удостоверяющий личность, сертификат о знании финского или шведского языка, а также справку, подтверждающую доходы. Заявитель должен соответствовать следующим требованиям:
— достиг совершеннолетия (18 лет);
— проживает в Финляндии непрерывно на протяжении последних пяти лет или на протяжении семи лет, начиная с 15-летнего возраста, из которых два последних — непрерывно;
— не совершал преступлений и в отношении него не действуют ограничивающие свободу судебные решения;
— не имеет неоплаченных долгов;
— может доказать, что имеет достаточный доход;
— имеет удовлетворительный уровень владения письменным и устным финским или шведским языком.
Более подробную информацию о гражданстве можно получить на сайте миграционной службы Финляндии. Правовые нормы изложены в законе о гражданстве.
Обошлось петицией
Из европейских стран второй паспорт гражданам РФ также могут выдать Болгария, Венгрия, Греция, Италия, Ирландия, Кипр, Люксембург, Мальта, Польша, Португалия, Франция, Чехия, Швейцария и Швеция. Их законодательство не запрещает наличие второго гражданства даже тех стран, с которыми нет соответствующего договора.
Почти сразу после начала СВО появилась петиция с требованием к ЕС принять директиву, запрещающую иметь одновременно российское и европейское гражданство. Тем не менее к конкретным шагам это не привело. Как и запрет на выдачу виз, это ограничение можно ввести только на национальном уровне. Активные дискуссии на этот счет там не идут. В Еврокомиссии «Известиям» подтвердили, что двойное гражданство входит в компетенцию отдельных стран. Вопрос о принятии запрещающей директивы там не прокомментировали.
Требования для получения местного паспорта с сохранением российского гражданства в европейских странах в целом схожие. Как правило, есть четыре пути — доказательство родства с гражданами страны, заключение брака, натурализация после 3–10 лет проживания или инвестиции в экономику страны.
Пока даже Варшава, почти полностью ограничившая въезд россиянам, не принимала закон, который бы лишил граждан РФ возможности получить польское гражданство. Основания для запроса — наличие польских корней, соответствие требованиям закона о репатриации или закона о восстановлении паспорта, а также заключение брака с гражданином Польши. Доступна и процедура натурализации. Россиянам для этого нужно постоянно проживать в стране не менее 10 лет. Однако стоит учитывать, что процедура получения второго гражданства с нуля начинается с получения национальной визы (тип D). Затем необходимо оформить ВНЖ в стране. В связи с последними событиями это теперь совсем непросто. Варшава и Прага вовсе приостановили выдачу ВНЖ.
Итальянское законодательство допускает наличие двойного и даже тройного гражданства. В посольстве Италии в РФ «Известиям» заявили, что в среднем почти тысяча российских граждан в год получает паспорт республики (4875 в период с 2016 по 2020 год). Подавляющее большинство из них — женщины (90%) и граждане, заключившие брак с итальянцами (70%). «Они считаются полноценными гражданами Италии с теми же правами и обязанностями. При этом почти у 40 тыс. российских граждан есть ВНЖ в Италии», — отметили там.
В посольстве рассказали, что помимо брака с гражданином Италии основанием для получения паспорта республики может быть также длительное проживание — не менее 10 лет. Также необходимо отвечать ряду требований: доказать достаточный доход и отсутсвие судимости.
— В настоящее время любые ограничения на предоставление гражданства касаются исключительно условий, которые находятся под контролем и ответственностью человека — то есть судимость или представление угрозы безопасности стране, — объяснили в дипмиссии.
Получение гражданства Франции для россиян без утраты родного также возможно по происхождению, при вступлении в брак с гражданином республики и в порядке натурализации. Кроме того, на паспорт Пятой республики могут претендовать иностранные студенты, которые учились во французском вузе в течение пяти лет и непрерывно прожили в стране после окончания учебы еще два года.
Согласно ирландскому законодательству, для получения гражданства нужно быть совершеннолетним, прожить в стране минимум четыре года за последние восемь лет, а также подтвердить отсутствие судимостей в период проживания в Ирландии и в родной стране.
Бельгия признает двойное гражданство с 2008 года. Для получения местного паспорта в стране нужно прожить не менее трех лет.
В Нидерландах почти единственный шанс оставить российский паспорт при получении местного подданства — это брак с гражданином страны. На сайте правительства подчеркивается, что они планируют максимально ограничить двойное гражданство, чтобы предотвратить путаницу в вопросе прав и обязанностей гражданина. Тем не менее допускают исключения.
Ранее россияне могли получать европейские паспорта благодаря инвестициям. Однако Кипр отменил соответствующую программу еще в 2020 году. Тогда Еврокомиссия начала разбирательство из-за «массовых» нарушений при выдаче «золотых паспортов» властями Кипра и Мальты. На фоне СВО эта возможность закрылась для россиян и во многих других европейских странах. 27 февраля приостановила выдачу «золотых паспортов» и Португалия. Страна предоставляла ВНЖ в обмен на инвестиции в недвижимость от €500 тыс. 28 февраля выдачу, продление «золотых паспортов» и ВНЖ за приобретение недвижимости на сумму от €250 тыс. прекратила Греция. Мальта приостановила выдачу паспортов за инвестиции в марте 2022-го. Аналогично поступила и Болгария.
В то же время другие страны ЕС, наоборот, пытаются упростить закон в этой области. Например, в декабре немецкий бундестаг обсудит законопроект, разрешающий наличие двойного гражданства с 2023 года. Эта идея была представлена в коалиционном договоре еще в конце 2021-го. Там же, кстати, предлагалось ввести безвиз для россиян до 25 лет. В Германии, по разным оценкам, проживает от 200 до 260 тыс. граждан РФ.