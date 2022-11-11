Паспортный стоп: запретит ли ЕС второе гражданство для россиян

Финские политики в контексте ужесточения ограничительных мер в отношении РФ периодически предлагают отменить второе гражданство для россиян . Об этом «Известиям» заявили в нашем посольстве в стране. Недавно генсекретарь общества Финляндия – Россия предположила, что из-за усиления русофобии власти могут поднять этот вопрос. Однако в МВД республики «Известиям» сказали, что второй паспорт есть у 36 тыс. россиян, проживающих в Финляндии. И в настоящий момент они не собираются вводить на это запрет . Изменилось ли отношение других государств Европы ко второму гражданству у россиян и как его всё еще можно получить — в материале «Известий».

Мир был другим

Финляндия — одна из тех стран ЕС, которые ввели наиболее строгие правила для пересечения границы россиянами. С 30 сентября Хельсинки ограничили въезд в страну граждан РФ с туристической целью , а также ввели запрет на транзитное следование в другие государства Шенгенского соглашения на неопределенный срок.

В последнее время в местных СМИ также вновь стал подниматься вопрос о необходимости запретить второе гражданство для россиян . Отметим, с 2003 года Хельсинки признают второй паспорт, в том числе и РФ, несмотря на отсутствие договора об этом между странами. Генсекретарь общества Финляндия – Россия Ниина Синкко недавно сообщила изданию MTV, что негативное отношение финнов к россиянам и русскоговорящим из-за СВО на Украине может вернуть этот вопрос на повестку.

— Предложения пересмотреть отношение к институту двойного гражданства, в частности в отношении обладателей российских паспортов, периодически выдвигаемые отдельными финскими политиками, привлекают внимание СМИ и подробно освещаются в контексте общей дискуссии о необходимости ужесточения ограничительных мер в отношении России,­ — рассказали «Известиям» в дипмиссии РФ в стране.

Паспортный стоп Фото: ТАСС/EPA/RONI REKOMAA

При этом там отметили, что сведений о проработке финским правительством конкретных шагов в этом направлении не поступало . Эту информацию «Известиям» подтвердили и в МВД Финляндии.

— По данным статистического управления страны, почти у 36 тыс. человек, проживающих в Финляндии, есть российское и финское гражданство. В настоящий момент власти не планируют ограничивать двойное гражданство . Получение финского гражданства регулируется законом о гражданстве, который, в свою очередь, допускает наличие второго паспорта, — объяснили в пресс-службе ведомства.

Отметим, еще в августе (до решения Хельсинки о визовых ограничениях для россиян) крупнейшая оппозиционная партия «Истинные финны» призвала прекратить практику двойного гражданства из-за конфликта на Украине. «В Финляндии право на двойное гражданство должно быть отменено, потому что оно не служит своей цели из-за изменившейся среды безопасности. В будущем иностранец должен отказаться от гражданства страны своего рождения при подаче заявления на получение финского гражданства », — говорится в программе партии.

Также об этом в июле заявлял депутат парламента (от Партии Центра) Йоонас Кенття. По его словам, нынешнее законодательство «наивное», и в нем не учитываются все угрозы, связанные со вторым гражданством. «Это законодательство было составлено, когда мир был совсем другим <…> Я считаю проблематичным то, что у человека может быть паспорт Финляндии и паспорт России, и при этом Хельсинки признают двойное гражданство, а Москва — нет», — отметил политик.

Паспортный стоп Фото: ТАСС/Петр Ковалев

На самом деле эти дискуссия началась не после 24 февраля. С российскими паспортами власти страны косвенно борются уже давно . В 2018 году парламент рассматривал законопроект, который предполагает запрет приема на работу в минобороны и погранслужбу обладателей двойного гражданства. В конце 2016 года посольство страны в Москве отказало в приеме на работу человеку, у которого помимо финского был также российский паспорт.

Тем не менее в МВД страны «Известиям» подтвердили, что процедура получения второго (в случае граждан РФ) финского паспорта на сегодняшний момент остается неизменной . Прежде всего иностранный гражданин должен направить в миграционную службу соответствующее заявление и действующий документ, удостоверяющий личность, сертификат о знании финского или шведского языка, а также справку, подтверждающую доходы. Заявитель должен соответствовать следующим требованиям :

— достиг совершеннолетия (18 лет);

— проживает в Финляндии непрерывно на протяжении последних пяти лет или на протяжении семи лет, начиная с 15-летнего возраста, из которых два последних — непрерывно;

— не совершал преступлений и в отношении него не действуют ограничивающие свободу судебные решения;

— не имеет неоплаченных долгов;

— может доказать, что имеет достаточный доход;

— имеет удовлетворительный уровень владения письменным и устным финским или шведским языком.

Более подробную информацию о гражданстве можно получить на сайте миграционной службы Финляндии. Правовые нормы изложены в законе о гражданстве.

Паспортный стоп Фото: Police of Finland

Справка «Известий» Согласно статье 62 Конституции РФ, россиянин может иметь гражданство иностранного государства в соответствии с федеральным законом или международным договором. Соглашение о праве именно на двойное гражданство у РФ есть только с Таджикистаном. В этом случае оба паспорта имеют равный юридический вес в обеих странах. Например, человек может открыть банковский счет в России по любому из документов. В остальных случаях наличие паспорта еще одной страны считается в России вторым гражданством. Паспорт, выданный другой страной, действует только на ее территории. С августа 2014 года граждане РФ обязаны уведомить МВД страны в случае получения гражданства или ВНЖ иного государства.

Обошлось петицией

Из европейских стран второй паспорт гражданам РФ также могут выдать Болгария, Венгрия, Греция, Италия, Ирландия, Кипр, Люксембург, Мальта, Польша, Португалия, Франция, Чехия, Швейцария и Швеция . Их законодательство не запрещает наличие второго гражданства даже тех стран, с которыми нет соответствующего договора.

Почти сразу после начала СВО появилась петиция с требованием к ЕС принять директиву, запрещающую иметь одновременно российское и европейское гражданство. Тем не менее к конкретным шагам это не привело . Как и запрет на выдачу виз, это ограничение можно ввести только на национальном уровне. Активные дискуссии на этот счет там не идут. В Еврокомиссии «Известиям» подтвердили, что двойное гражданство входит в компетенцию отдельных стран. Вопрос о принятии запрещающей директивы там не прокомментировали.

Требования для получения местного паспорта с сохранением российского гражданства в европейских странах в целом схожие. Как правило, есть четыре пути — доказательство родства с гражданами страны, заключение брака, натурализация после 3–10 лет проживания или инвестиции в экономику страны .

Паспортный стоп Фото: Getty Images/NurPhoto

Пока даже Варшава, почти полностью ограничившая въезд россиянам, не принимала закон, который бы лишил граждан РФ возможности получить польское гражданство . Основания для запроса — наличие польских корней, соответствие требованиям закона о репатриации или закона о восстановлении паспорта, а также заключение брака с гражданином Польши. Доступна и процедура натурализации. Россиянам для этого нужно постоянно проживать в стране не менее 10 лет. Однако стоит учитывать, что процедура получения второго гражданства с нуля начинается с получения национальной визы (тип D). Затем необходимо оформить ВНЖ в стране. В связи с последними событиями это теперь совсем непросто. Варшава и Прага вовсе приостановили выдачу ВНЖ.

Итальянское законодательство допускает наличие двойного и даже тройного гражданства. В посольстве Италии в РФ «Известиям» заявили, что в среднем почти тысяча российских граждан в год получает паспорт республики (4875 в период с 2016 по 2020 год). Подавляющее большинство из них — женщины (90%) и граждане, заключившие брак с итальянцами (70%). «Они считаются полноценными гражданами Италии с теми же правами и обязанностями. При этом почти у 40 тыс. российских граждан есть ВНЖ в Италии», — отметили там.



В посольстве рассказали, что помимо брака с гражданином Италии основанием для получения паспорта республики может быть также длительное проживание — не менее 10 лет. Также необходимо отвечать ряду требований: доказать достаточный доход и отсутсвие судимости.



— В настоящее время любые ограничения на предоставление гражданства касаются исключительно условий, которые находятся под контролем и ответственностью человека — то есть судимость или представление угрозы безопасности стране, — объяснили в дипмиссии.

Паспортный стоп Фото: Global Look Press/dpa/Sebastian Kahnert

Получение гражданства Франции для россиян без утраты родного также возможно по происхождению, при вступлении в брак с гражданином республики и в порядке натурализации. Кроме того, на паспорт Пятой республики могут претендовать иностранные студенты, которые учились во французском вузе в течение пяти лет и непрерывно прожили в стране после окончания учебы еще два года.

Согласно ирландскому законодательству, для получения гражданства нужно быть совершеннолетним, прожить в стране минимум четыре года за последние восемь лет, а также подтвердить отсутствие судимостей в период проживания в Ирландии и в родной стране.

Бельгия признает двойное гражданство с 2008 года. Для получения местного паспорта в стране нужно прожить не менее трех лет.

В Нидерландах почти единственный шанс оставить российский паспорт при получении местного подданства — это брак с гражданином страны . На сайте правительства подчеркивается, что они планируют максимально ограничить двойное гражданство, чтобы предотвратить путаницу в вопросе прав и обязанностей гражданина. Тем не менее допускают исключения.

Паспортный стоп Фото: Getty Images/View Pictures

Ранее россияне могли получать европейские паспорта благодаря инвестициям . Однако Кипр отменил соответствующую программу еще в 2020 году. Тогда Еврокомиссия начала разбирательство из-за «массовых» нарушений при выдаче «золотых паспортов» властями Кипра и Мальты. На фоне СВО эта возможность закрылась для россиян и во многих других европейских странах. 27 февраля приостановила выдачу «золотых паспортов» и Португалия. Страна предоставляла ВНЖ в обмен на инвестиции в недвижимость от €500 тыс. 28 февраля выдачу, продление «золотых паспортов» и ВНЖ за приобретение недвижимости на сумму от €250 тыс. прекратила Греция. Мальта приостановила выдачу паспортов за инвестиции в марте 2022-го. Аналогично поступила и Болгария.