Медведев пригласил Маска на День Победы в Москву
Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригласил американского бизнесмена Илона Маска на День Победы в Москву. Таким образом он ответил на вопрос Маска о ситуации на артёмовском направлении в Донбассе.
Обмен комментариями в Twitter между Медведевым и Маском начался после того, как замглавы российского Совбеза прокомментировал отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, поздравив салат латук с победой.
До этого, 14 октября, британские букмекеры предложили сделать ставку на то, уйдет ли Трасс в отставку раньше, чем сгниет кочан салата латук. Так и произошло. В связи с этим Медведев в своем англоязычном аккаунте Twitter написал: «Bye, bye @trussliz, congrats to lettuce» («Пока-пока, Лиз Трасс, мои поздравления салату латук»).
В ответ Маск признал, что это «довольно хороший троллинг». При этом он поинтересовался, как обстоят дела у Российской армии на артёмовском направлении в Донбасе.
«Увидимся в Москве на День Победы», — ответил ему Медведев.
Ранее, 19 октября, ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил о желании США уничтожить Илона Маска после его заявления о прекращении финансирования системы спутниковой связи Starlink на Украине. По словам телеведущего, американские власти опасаются, что у граждан США появится собственное мнение по ситуации на Украине.
SpaceX заявила, что больше не сможет финансировать работу спутниковой связи Starlink, 13 октября. Для решения этой проблемы руководство компании обратилось к Пентагону с просьбой выделить $124 млн на поддержание работы системы.
Спустя два дня Маск заявил, что продолжит безвозмездно финансировать работу Starlink на Украине, несмотря на то что компания теряет деньги. Член комиссии ООН по биологическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин 16 октября в беседе с «Известиями» заявил, что Белый дом оказывает на Маска давление по вопросу финансирования работы Starlink.