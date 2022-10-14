SpaceX отказалась оплачивать работу терминалов Starlink на Украине

Компания SpaceX, принадлежащая американскому бизнесмену Илону Маску, больше не сможет финансировать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине. Об этом в четверг, 13 октября, сообщил телеканал CNN.

Ожидается, что к концу года расходы на обеспечение Киева спутниковыми терминалами могут превысить сумму в $100 млн. Это не соответствует возможностям компании, и если не удастся найти дополнительный источник финансирования, программу придется свернуть.

Для решения этой проблемы руководство Starlink обратилось к Пентагону с призывом выделить по ведомственным каналам $124 млн на поддержание работы системы.

При этом отмечается, что подобные запросы сталкиваются с критикой со стороны руководства минобороны, поскольку на сегодняшний день порядка 85% терминалов Starlink на Украине оплачиваются из внешних источников, в том числе при участии правительств США, Великобритании и Польши.

В свою очередь, компания Маска указывает на тот факт, что потребности Киева стремительно растут, в отличие от бюджета разработчиков.

Ранее, 7 октября, стало известно, что системы Starlink начали давать сбои, из-за чего украинские боевики понесли «катастрофические потери» в Донбассе, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях. Со своей стороны Илон Маск в Twitter написал, что Украина оплатила лишь небольшой процент для использования Starlink.

20 июля американский начальник отдела космических операций, генерал Джон Рэймонд сообщил, что Starlink обеспечила важную линию связи для ВСУ. Также генерал добавил, что космические технологии имеют решающее значение для наблюдения за территориями и событиями.

О том, что на Украине работает Starlink, Маск сообщил еще в конце февраля. В начале марта президент Украины Владимир Зеленский договорился с предпринимателем о поставке очередной партии устройств. При этом бизнесмен заявил, что Starlink не будет ограничивать доступ к российским СМИ, несмотря на обращения некоторых стран.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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