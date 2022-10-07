FT рассказала о жалобах украинских боевиков на работу Starlink

Спутниковая система Starlink, принадлежащая компании SpaceX Илона Маска, начала давать сбои, из-за чего украинские боевики понесли «катастрофические потери» в Донбассе, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники в пятницу, 7 октября.

По информации издания, подобные сбои вызвали панику в рядах Вооруженных формирований Украины (ВФУ). Как добавляет Engadget, сбои в работе произошли при попытке боевиков прорвать линию фронта на территориях, которые находятся под контролем РФ.

В свою очередь, Илон Маск в Twitter написал, что Украина оплатила лишь небольшой процент для использования Starlink.

«Плохой репортаж FT. В этой статье ложно утверждается, что терминалы и услуги Starlink были оплачены, хотя был оплачен лишь небольшой процент. Эта операция обошлась SpaceX в $80 млн и к концу года превысит $100 млн», — говорится в публикации.

Он добавил, что информация о происходящем на поле боя засекречена.

Ранее, 20 июля, начальник отдела космических операций генерал Джон Рэймонд сообщил, что Starlink обеспечила важную линию связи для ВФУ. Также генерал добавил, что космические технологии имеют решающее значение для наблюдения за территориями и событиями.

О том, что на Украине работает Starlink, Маск сообщил еще в конце февраля. В начале марта президент Украины Владимир Зеленский договорился с предпринимателем о поставке очередной партии устройств. При этом Маск заявил, что Starlink не будет ограничивать доступ к российским СМИ, несмотря на обращения некоторых стран.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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