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Генерал США признал оказание помощи ВСУ с помощью спутников Маска Starlink

Генерал США Реймонд признал оказание помощи ВСУ частными космическими компаниями
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Фото: TASS/Zuma
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Коммерческая спутниковая система Starlink, принадлежащая компании SpaceX Илона Маска, обеспечила важную линию связи для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 20 июля на форуме по безопасности в Аспене сообщил начальник отдела космических операций генерал Джон Рэймонд.

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«Спутники Starlink, летящие на высоте 130 миль (210 км) над боевым пространством, обеспечивают высокоскоростной доступ в интернет, позволяя украинским войскам на передовой на востоке, связываться с командной цепочкой, которая простирается на сотни миль», — приводит его слова Air Force Magazine.

Также генерал добавил, что космические технологии имеют решающее значение для наблюдения за территориями и событиями. Они важны и для точного целеуказания с помощью оружия с GPS-наведением или спутникового наблюдения и разведки.

В июне Дмитрий Рогозин, возглавлявший на тот момент «Роскосмос», рассказал, что частные компании Соединенных Штатов Америки собирают сведения визуального и радиолокационного характера, чтобы затем передать информацию Украине для наведения ракет. По его словам, мир западной космонавтики «идет в сторону к войне».

В мае пленный начальник штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Дмитрий Кармянков сообщил, что спутники Starlink предоставляли доступ в интернет для ВСУ в Мариуполе. Пленный рассказал, что военнослужащие общались с близкими. Связь с командованием осуществлялась через спутники.

О том, что на Украине работает Starlink, Маск сообщил еще в конце февраля. В начале марта президент Украины Владимир Зеленский договорился с предпринимателем о поставке очередной партии устройств. При этом Маск заявил, что Starlink не будет ограничивать доступ к российским СМИ, несмотря на обращения некоторых стран.

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