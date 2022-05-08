Спутники Илона Маска предоставляли интернет для ВСУ в Мариуполе

Спутники Starlink американского инженера, бизнесмена Илона Маска предоставляли доступ в интернет для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Мариуполе. Об этом рассказал пленный начальник штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковник Дмитрий Кармянков.

Интервью с ним было записано в одном из населенных пунктов Донецкой Народной Республики.

Кармянков вместе с командиром 36-й бригады, героем Украины Владимиром Баранюком оказался в плену после попытки выйти с завода «Азовмаш» в Мариуполе. Офицеры дали показания и рассказали про обстоятельства их захвата и ведение ими боевых действий в Мариуполе.

По его словам, ВСУ некоторое время сопротивлялись российским военным, когда те уже вошли в Мариуполь. Пересечь город было невозможно. Украинские военные ожидали поддержку от своих, но была проблема со связью.

«Нам передали спутниковое [оборудование] какое-то там, спутниковый комплект, и как раз передали Starlink. Вот тогда у нас это была одна из передач, когда нам что-то досталось из всего этого», — рассказал Кармянков.

Пленный рассказал, что военнослужащие общались с близкими. Связь с командованием осуществлялась через спутники.

Также в воскресенье гендиректор корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предупредил Маска, что ему «придется отвечать по-взрослому» за снабжение украинских сил средствами военной связи. На основании показаний Кармянкова Рогозин сделал вывод: Пентагон осуществлял доставку и передачу ВСУ оборудования компании Маска Starlink. Таким образом, заключил Рогозин, Маска можно считать причастным «к снабжению фашистских сил на Украине средствами военной связи».

«За это придется отвечать по-взрослому, Илон, как бы ты дурака ни включал», — пояснил гендиректор «Роскосмоса».

Другой пленный, Владимир Баранюк, сообщил, что Киев обманул военных Украины по поводу деблокады Мариуполя. Он рассказал, что военнослужащих призывали держаться и говорили о приходе деблокации, но в итоге у военных не осталось боеприпасов. В какой-то момент украинские военные предприняли попытку прорыва с территории «Азовмаша», которая потерпела неудачу.

С середины февраля в Донбассе ухудшилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и Луганской Народной Республики объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

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