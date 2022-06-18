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Глава «Роскосмоса» рассказал о передаче космических данных США Украине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Частные компании Соединенных Штатов Америки собирают сведения визуального и радиолокационного характера, чтобы затем передать информацию Украине для наведения ракет. Об этом в субботу, 18 июня, сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

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«И Lockheed Martin, и Boeing, и другие компании, тоже частные, как и Space X… сегодня все они подключены для решения одной конкретной задачи — обеспечить сбор информации в режиме реального времени, как визуальной, через инфракрасные радиолокационные аппараты, так и через обычное наблюдение, чтобы обеспечить в облаке данных возможность для Вооруженных сил Украины пользоваться этим облаком данных для целеуказаний, для наведения своих баллистических ракет или работы ракетной системы залпового огня», — рассказал Рогозин в эфире телеканала «Россия 24».

Кроме того, по словам главы госкорпорации, данные для Киева собирают и группировки связи, в том числе Starlink.

«Она (компания SpaceX — Ред.) оперативно по задаче, поставленной Пентагоном, военным ведомством США, ввезла абонентское оборудование. <…> И это абонентское оборудование распределено по подразделениям Вооруженных сил Украины и нацбатов, оно принимает сигнал широкополосный, в том числе доступ в интернет осуществляется, и тем самым беспилотными системами идет управление, и идет управление подразделениями», — указал он.

Как подчеркнул Рогозин, мир западной космонавтики «идет в сторону к войне».

Ранее, 8 мая, глава «Роскосмоса» предупредил коллегу из SpaceX Илона Маска о том, что ему придется отвечать за снабжение украинских силовиков средствами военной связи Starlink, которые использовались в Мариуполе бойцами радикального националистического движения «Азов» (в отношении участников организации в России возбуждены уголовные дела).

О том, что на Украине работает служба спутниковой связи Starlink, Маск сообщил еще в конце февраля. В начале марта президент Украины Владимир Зеленский договорился с предпринимателем о поставке очередной партии устройств. При этом Маск заявил, что Starlink не будет ограничивать доступ к российским СМИ, несмотря на обращения некоторых стран. Как указал предприниматель, он является сторонником абсолютной свободы слова.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Обстановка в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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