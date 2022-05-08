Рогозин предупредил Маска об ответственности за снабжение военной связью ВСУ

Основателю компаний SpaceX и Tesla Илону Маску придется отвечать за снабжение украинских силовиков средствами военной связи Starlink, которые были разработаны компанией американского предпринимателя и использовались в Мариуполе бойцами радикального националистического движения «Азов» (в отношении участников организации в России возбуждены уголовные дела). Об этом в воскресенье, 8 мая, заявил в своем микроблоге глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«По нашей информации, доставка и передача вооруженным силам Украины абонентских ящиков приема-передачи интернета от Starlink осуществлялись Пентагоном. Илон Маск, таким образом, причастен к снабжению фашистских сил на Украине средствами военной связи. А за это придется отвечать по-взрослому», — написал Рогозин в Telegram-канале.

Глава «Роскосмоса», в частности, сообщил о показаниях начальника штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковника Дмитрия Кармянкова, который был взят в плен в Мариуполе. Тот рассказал, что средства связи Starlink предоставляли доступ в интернет и доставлялись в город боевикам военными вертолетами.

О том, что на Украине работает служба спутниковой связи Starlink, Маск сообщил еще в конце февраля. В начале марта президент Украины Владимир Зеленский договорился с предпринимателем о поставке очередной партии устройств. При этом Маск заявил, что Starlink не будет ограничивать доступ к российским СМИ, несмотря на обращения некоторых стран. Как указал предприниматель, он является сторонником абсолютной свободы слова.

Система Starlink включает развертывание на околоземной орбите большого количества малых аппаратов, которые обеспечивают доступ в интернет пользователей по всему миру.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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