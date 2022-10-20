Медведев прокомментировал уход Трасс с поста премьера Британии

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отреагировал на решение премьер-министра Великобритании Лиз Трасс уйти в отставку. Свой комментарий он 20 октября оставил в Twitter.

«Пока, пока, поздравляю латук», — написал Медведев на английском языке, отметив Трасс.

Премьер-министр и лидер Консервативной партии Трасс объявила ранее днем о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник.

В этот же день британская газета Daily Star поздравила салат латук с победой над Трасс. Под победой подразумевается то, что Трасс ушла в отставку раньше, чем сгнил кочан салата.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что Великобритания никогда еще не знала такого позора. По словам сенатора Совета Федерации Андрея Климова, отставка Лиз Трасс — это курьезная история и свидетельство вырождения политической культуры страны.

Трасс, занимавшая пост главы МИД Британии, была избрана премьер-министром страны 5 сентября, сменив на этом посту Бориса Джонсона. Во время первой речи в качестве премьер-министра она пообещала опубликовать меры по борьбе с растущими ценами на электроэнергию и анонсировала реформы в службе здравоохранения.

Всего Трасс занимала должность 44 дня. Ее пребывание на посту премьер-министра стало самым коротким в истории Великобритании.

Незадолго до отставки Трасс правительство покинули глава МВД Суэлла Браверман и министр финансов Квази Квартенга.

19 октября стало известно, что больше половины британцев поддержало уход Трасс в отставку. За ее уход высказались 53% участников опроса. Против увольнения высказались 20% респондентов.

Политолог, доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Дмитрий Леви предположил, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес может стать новым премьер-министром Британии, а газета The Times написала, что за пост премьера может побороться предшественник Трасс Борис Джонсон.