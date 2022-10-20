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Times допустила участие Джонсона в борьбе за пост премьера Британии

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Фото: REUTERS/Toby Melville
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За пост премьер-министра Великобритании после заявления об отставке Лиз Трасс может побороться ее предшественник Борис Джонсон. Об этом 20 октября сообщила газета The Times.

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Отмечается, что Джонсон никогда не скрывал желания вернуться на должность главы правительства. На этот пост также могут претендовать главные конкуренты Трасс на прошлых выборах: экс-глава минфина Риши Сунак и лидер палаты общин парламента Британии Пенни Мордонт, говорится в материале.

Сторонники Сунака уверены, что как главный соперник Трасс на прошлых выборах он может быть наиболее подходящим кандидатом на роль ее преемника, поясняет издание. Мордонт может обладать лучшими навыками по подаче информации, но, по мнению некоторых чиновников, она недостаточно опытна для премьер-министра.

Возможными преемниками Трасс газета также назвала министра финансов Джереми Ханта и главу минобороны Великобритании Бена Уоллеса. Однако Хант уже заявил, что не будет баллотироваться, а Уоллес выразил желание остаться министром обороны.

Кроме того, телеканал Sky News назвал вероятными кандидатами подавшую в отставку накануне экс-главу МВД Суэллу Браверман и министра внешней торговли Кеми Баденок.

Ранее в этот день Трасс заявила о своей отставке. Она уточнила, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс занимала должность премьер-министра всего 44 дня.

До этого, 27 сентября, агентство Bloomberg сообщило, что британские фондовые рынки потеряли $500 млрд, после того как Трасс заняла пост премьера Великобритании. Согласно опросу экспертов, действия правительства во главе с Трасс привели к инфляции, спровоцировав резкую распродажу акций на Лондонской бирже. Джонсон объявил о своей отставке 7 июля. Это произошло на фоне того, что из его правительства ушли свыше 50 политиков.

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