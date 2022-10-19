Более половины участников опроса в Великобритании поддержали отставку Трасс

Отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс поддерживает больше половины жителей страны. Об этом свидетельствуют данные компании Ipsos, опубликованные 19 октября.

По итогам исследования, проведенного с 14 по 17 октября, 53% опрошенных поддержали уход Трасс. Против этого выступили 20% респондентов. Этот результат практически совпадает с настроениями британцев, которые предшествовали отставке предыдущего главы правительства Бориса Джонсона.

Помимо этого, только 13% британцев считают, что Консервативная партия под руководством Трасс выиграет следующие выборы в парламент. 78% опрошенных полагают, что это не произойдет.

Также опрос показал отсутствие доверия к экономической политике консерваторов, которую поддерживают 17% опрошенных. При этом у экономической программы их основных конкурентов из Лейбористской партии также нет полной поддержки — ее разделяют 40% опрошенных.

Ранее в этот день глава британского МИДа Джеймс Клеверли заявил, что уход Трасс с поста премьер-министра не поможет решить накопившиеся в стране проблемы. Он также отметил, что может понять «злость» людей, недовольных политикой правительства, однако увольнять Трасс — это не выход.

18 октября сообщалось, что около 15 тыс. жителей Великобритании менее чем за три дня подписали петицию о возвращении Джонсона к власти из-за недовольства политикой Трасс. Петиция под названием «Верните Бориса» была создана 15 октября и в первый же час набрала более тысячи подписей.

В тот же день сама Трасс призналась, что совершила ошибки в первые недели на новом посту. Она добавила, что не намерена уходить со своей работы на фоне соответствующих призывов недоброжелателей, подчеркнув, что смелость заявить о своих ошибках — черта честного политика.

Днем ранее британские СМИ заявили о неизбежности отставки Трасс.

Трасс, занимавшая пост главы МИД Британии, была избрана премьер-министром страны 5 сентября, сменив на этому посту Джонсона. Во время первой речи в качестве премьер-министра она пообещала опубликовать меры по борьбе с растущими ценами на электроэнергию и анонсировала реформы в службе здравоохранения.