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Британские СМИ заявили о неизбежности отставки Трасс

The Independent: парламент Британии ожидает отставки Трасс в ближайшие дни
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Фото: REUTERS/Alastair Grant/Pool
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Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в течение «нескольких дней или недель» покинет пост. Об этом 15 октября написало британское издание The Independent.

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Отмечается, что на следующей неделе группа ведущих представителей тори направится к Трасс, чтобы сообщить ей об отставке из-за потери поддержки парламентариев. Это решение было принято среди тори после пресс-конференции Трасс, которую они назвали «шокирующе плохой».

При этом 14 октября Трасс уволила министра финансов Квази Квартенга. The Independent пишет, что она назначила новым министром Джереми Ханта в попытке успокоить рынки, после чего объявила о повышении корпоративного налога, который обещала отменить. Однако даже это не смогло помочь.

«Доходность ценных бумаг… резко выросла после появления премьер-министра перед камерами, а завершила день на еще более высоком уровне, чем на открытии торгов. Министры заявили, что на следующей неделе дальнейшая волатильность может привести к поспешному завершению премьерства Трасс, особенно после того как в пятницу (14 октября) завершилась экстренная программа выкупа облигаций Банком Англии», — пишет издание.

Сообщается, что лидер Лейбористской партии Кир Стармер призвал к проведению досрочных всеобщих выборов. По его словам, Трасс загнала экономику Великобритании в тупик, а также «разгромила наши институты».

Кроме того, бывший министр финансов Квартенг выразил мнение, что Трасс осталось на посту премьера несколько недель.

Между тем 16 октября издание Inews сообщило, что около ста членов британского парламента написали письма председателю руководящего комитета Консервативной партии Грэму Брейди с просьбой о проведении вотума недоверия лидеру партии и премьер-министру страны Лиз Трасс.

Накануне газета The Guardian сообщила, что депутаты правящей Консервативной партии намерены в понедельник обсудить будущее Лиз Трасс на посту премьер-министра Великобритании. Как отмечается в материале, мнения разделились: одни убеждены в том, что она должна уйти в отставку как можно скорее, другие же считают, что нет нужды форсировать события.

9 октября обозреватель The Guardian Эндрю Ронсли заявил, что работу Трасс на посту премьер-министра не одобряют больше половины британцев. Поддерживают ее только 18% жителей страны. На этом фоне усилились позиции лидера Лейбористской партии Кира Стармера, которого хотят видеть главой правительства 35% британцев.

Ранее, 3 октября, в парламентский комитет 1922 года (объединение рядовых депутатов-консерваторов) Великобритании было подано письмо с призывом вынести Трасс вотум недоверия. Эта инициатива связана с новым планом правительства по поддержке экономики страны.

Между тем 1 октября в израильском издании Detaly отметили, что Великобритания рискует потерять статус экономической державы из-за политики Трасс. Уточнялось, что масштабное снижение налогов в стране привело к тому, что инвесторы начали продавать фунт стерлингов, и его курс рекордно упал.

До этого, 30 сентября, Трасс признала, что ее налоговая политика может привести к экономической нестабильности в королевстве. По ее словам, не всем гражданам понравится данная инициатива, однако у правительства есть четкий план, который премьер-министр сочла правильным для страны.

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