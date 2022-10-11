Токсичная особа: консерваторы задумались над отстранением Лиз Трасс

В Британии зреет недовольство политикой премьер-министра Лиз Трасс. Экономическую политику кабинета не поддерживают ни аналитики Сити, ни рядовые англичане. Всё больше критики льется со стороны оппозиции, от лейбористов до шотландских националистов, мечтающих провести в 2023 году референдум о независимости. Даже внутри самой партии тори задумались над тем, как сместить с поста главу кабинета министров, которая находится в должности чуть больше месяца. Впрочем, четверо бывших оппонентов Трасс всё же призвали объединиться вокруг нее, чтобы увеличить шансы на победу на будущих парламентских выборах. Подробности — в материале «Известий».

«Быстрорастворимый цианид»

«Рейтинги популярности [премьер-министра Лиз Трасс] упали ниже, чем у Терезы Мэй незадолго до того, как ей пришлось уйти в отставку, и ниже, чем у Бориса Джонсона незадолго до его изгнания с Даунинг-стрит. Он был медленно отравляющим мышьяком для тори; она — быстрорастворимый цианид» , — пишет главный политический обозреватель The Guardian Эндрю Ронсли.

Так, действия Трасс на посту премьера одобряют 18% британцев, в то время как 55% разочарованы ее работой. На этом фоне усилились позиции лидера Лейбористской партии Кира Стармера. Так, отвечая на вопрос, кто бы сейчас мог стать лучшим главой британского правительства, 35% британцев назвали главу лейбористов и лишь 18% — Лиз Трасс.

Токсичная особа Митингующие против текущего кризиса цен на энергоносители в Лондоне, Великобритания, 1 октября 2022 года Фото: REUTERS/Maja Smiejkowska

Автор статьи отмечает, что до этого ни один британский лидер не становился настолько непопулярным за столь короткое время. «Раньше я говорил, что кабинет Бориса был худшим со времен Второй мировой войны. У нее — еще хуже», — пишет британский журналист. Он называет Трасс «верховной жрицей узкой секты» и подчеркивает, что она «зачистила» почти всех, кто не был в ее команде. Особенно тех, кто был связан с ее соперником в борьбе за кресло премьера — бывшим министром финансов Риши Сунаком.

Ронсли полагает, что в настоящее время Великобритания переживает «период многочисленных чрезвычайных ситуаций», когда недееспособное правительство изо всех сил пытается что-то сделать.

Лиз Трасс возглавила британский кабинет министров 5 сентября, однако ее правительство уже столкнулось с ворохом проблем и шквалом критики. В частности, речь идет о плане поддержки экономики, предполагающем масштабное снижение налогов как для населения, так и для бизнеса. После его принятия фунт стерлингов обвалился до исторического минимума в $1,054.

Еще во время избирательной кампании Риши Сунак критиковал экономические планы Лиз Трасс, предупреждая о кризисных последствиях в стране. Впоследствии мрачные прогнозы бывшего министра финансов начали сбываться. Согласно данным Opinium, 75% респондентов уверены: правящая партия уже не контролирует экономическую ситуацию в стране.

Токсичная особа Риши Сунак и Лиз Трасс на предвыборных дебатах, июль 2026 года Фото: Global Look Press/BBC/Jeff Overs

В заключение автор публикации предположил, что Трасс теряет поддержку среди депутатов-консерваторов и ее короткое премьерство уже близится к концу. По его словам, внутри партии вовсю идет дискуссия, как отстранить Трасс от должности премьера, чтобы увеличить шансы на победу на будущих парламентских выборах в 2024 году. Согласно внутрипартийным правилам консерваторов, нового лидера нельзя отстранить путем вотума недоверия в течение первого года на посту. Однако, как пишет The Guardian, уже прорабатывается сценарий обхода этого запрета — от приостановки действия правил до массового ухода министров в отставку.

В мечтах о новом плебисците

На фоне этого четверо министров призвали однопартийцев-консерваторов всё же объединиться вокруг Лиз Трасс, несмотря на существующие разногласия. Среди них соперники политика в борьбе за пост премьера — министр внутренних дел Суэлла Браверман, лидер палаты общин Пенни Мордонт, канцлер герцогства Ланкастерского (фактически советник премьер-министра) Надим Захави и министр охраны окружающей среды Ранил Джаявардена. По их словам, это необходимо во избежание раскола партии. В противном случае они могут проиграть на следующих парламентских выборах.

Впрочем, такие аргументы не устраивают ярых оппонентов нынешнего премьера. Среди них бывший министр транспорта Грант Шэппс и один из идеологов Brexit , занимавший высокие посты при бывшем премьере Борисе Джонсоне, — Майкл Гоув. Лейбористы и вовсе называют экономические планы Трасс дорогой в экономическую катастрофу.

Одновременно активизировались националисты в Шотландии. Так, лидер Шотландской национальной партии в палате общин Иэн Блэкфорд назвал первый месяц правления нового премьера худшим за всю историю страны. А глава партии Никола Стерджен заявила о планах добиваться проведения нового референдума уже в 2023 году о признании независимости Шотландии.

Токсичная особа Здание Верховного суда Великобритании Фото: Global Look Press/Foto Beck

11 октября в британском Верховном суде начнутся двухдневные слушания, по итогам которых вынесут вердикт — есть ли у Шотландии право организовать референдум о независимости без согласия британского парламента. В 2014 году правительство премьера Дэвида Кэмерона одобрило референдум в Шотландии — 55% жителей проголосовали за то, чтобы остаться в составе Соединенного Королевства. С тех пор британские власти не дают согласия на проведение повторного плебисцита, утверждая, что и одного было достаточно. Однако в Эдинбурге с этим не согласны. Шотландские власти утверждают, что референдум провели до Brexit, а большинство жителей региона проголосовали за то, чтобы страна не выходила из Евросоюза.

Если британский Верховный суд откажет Эдинбургу в проведении плебисцита, то, по словам Стерджен, «фактическим референдумом» станут всеобщие парламентские выборы в 2024 году.

Впрочем, больших иллюзий на этот счет шотландским националистам всё же питать не стоит. В последние годы число сторонников и противников независимости делилось практически поровну, хотя и с небольшим перевесом в пользу тех, кто всё-таки хочет остаться в составе Соединенного Королевства.

По стопам Тэтчер

Доцент Департамента зарубежного регионоведения, научный сотрудник ЦКЕМИ НИУ ВШЭ, эксперт РСМД Сергей Шеин отмечает, что Лиз Трасс решительно демонстрирует верность тэтчеристским убеждениям.

— В особенности в том, что касалось снижения налогов. Тем не менее с этим сложно сочетается требование заморозки цен на электричество, которое, судя по всему, впоследствии ляжет дополнительными налогами на обычных граждан. Впрочем, для Лиз Трасс, часто меняющей риторику и партийные бренды (начинала политик свою политическую карьеру как либерал-демократ), это выглядит обычным делом. Обращение к фигуре Тэтчер, которая была моральным маяком для правого крыла своей партии, через 30 с лишним лет после ее отставки, говорит скорее не о верности тэтчеристским убеждениям, которые во многом морально устарели, а об отсутствии альтернативных идей и стратегий развития, — считает специалист.

Токсичная особа Фото: Global Look Press/Xinhua/Jon Super

По его мнению, замена Бориса Джонсона кандидатурой Лиз Трасс в целом осложнила перспективы тори на выборах 2024 года.

— Консерваторы поддержали ее, чтобы избежать кризиса и остаться у власти. Косметический ремонт, осуществленный в виде смены партийного лидера и позволяющий механизму функционировать до следующих всеобщих выборов, возможно, не застрахует от обрушения всего консервативного фундамента в ближайшей перспективе. Это не алармистские прогнозы, а обращение к недавней истории Консервативной партии, когда после затяжного партийного кризиса при Джоне Мейджоре в 1990-х понадобилось 13 долгих лет, чтобы тори вновь научились побеждать, — считает политолог.

Что касается ситуации с шотландским референдумом, то она довольно сложная, уверена доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина.

— Шотландская национальная партия на протяжении многих лет доказывает, что она партия номер один в регионе и является одной из ведущих в парламенте. У нее значительная поддержка избирателей, и есть те, кто считает необходимой получение независимости Шотландией. Вопрос в том, когда назреет такая необходимость. Здесь возникают расхождения. Часть избирателей не понимает, что происходит, и хотела бы посмотреть, как дальше будет развиваться ситуация. Для них не так принципиально, чтобы референдум состоялся уже в следующем году. Кто-то, наоборот, считает, что можно провести его в 2023-м, есть и те, кто хотел бы посмотреть, что будет с выборами в 2024 году, — полагает политолог.

Впрочем, единой точки зрения нет, резюмирует эксперт.

Токсичная особа Лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен Фото: REUTERS/Russell Cheyne

— Перед Шотландской национальной партией стоит задача: показать, что конкретно партия хочет добиться через реализацию независимости. Второй момент — на протяжении длительного времени партия ведет работу, выросло поколение шотландцев, для которых идея независимости Шотландии уже не является столь страшной. Кроме того, растет недовольство экономической политикой нового британского руководства. Никола Стерджен открыто обвиняет Лиз Трасс и вообще консерваторов в том, что они игнорируют интересы регионов и решают какие-то свои задачи за счет них. Шотландские избиратели стали меньше думать о независимости, чем о текущих проблемах, — вопросы экономики, здоровья, образования для них более значимы, — уверена эксперт.

По ее мнению, если Никола Стерджен покажет, что эти проблемы будут решаться, когда Шотландия станет независимой, тогда она сможет упрочить свои позиции.