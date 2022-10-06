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Премьер Британии стала героем мемов после выступления на синем фоне

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Фото: REUTERS/Toby Melville
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Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс после своего выступления на конференции Консервативной партии стала героем мемов. Об этом 6 октября сообщила газета Daily Mail.

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Причиной стал синий фон на экране позади Трасс, который позволил пользователем без труда редактировать фото политика. Оппоненты премьера из Лейбористской партии опубликовали в соцсетях несколько отредактированных картинок, затем тренд подхватили другие пользователи Сети.

В результате глава британского правительства стала объектом безжалостных насмешек, отмечает издание. Так, пользователи стали размещать мемы с Трасс, где она гримасничает посреди охваченного огнем дома, на фоне картины с изображением ада и руин города. Также на фоне выступающей Трасс разместили графики с резко упавшими за время ее премьерства экономическими и финансовыми показателями Великобритании.

Выступление Трасс на партийном съезде Консервативной партии в Бирмингеме состоялось накануне. На несколько минут ее речь прервали активисты Greenpeace, протестовавшие против добычи нефти методом фрекинга (гидроразрыва геологического пласта).

Ранее, 3 октября, сообщалось, что рейтинги Трасс теперь ниже, чем у бывшего премьер-министра Бориса Джонсона перед его отставкой. Отмечалось, что некоторые депутаты-консерваторы уже начинают требовать смещения нового премьер-министра менее чем через месяц после пребывания в должности.

До этого, 27 сентября, агентство Bloomberg сообщило, что британские фондовые рынки потеряли $500 млрд, после того как Лиз Трасс заняла пост премьер-министра. Ряд опрошенных агентством экспертов сочли, что действия правительства во главе с Трасс привели к инфляции, спровоцировав резкую распродажу акций на Лондонской фондовой бирже.

Лиз Трасс, занимавшая пост главы МИД Британии, была избрана главой Консервативной партии 5 сентября. Экс-министр иностранных дел набрала 81,3 тыс. голосов, обогнав бывшего главу минфина Риши Сунака, получившего 60,4 тыс. голосов.

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