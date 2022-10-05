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Активисты Greenpeace прервали речь Лиз Трасс перед консерваторами

Активисты Greenpeace прервали речь премьера Британии Трасс на съезде Консервативной партии
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Фото: REUTERS/Hannah McKay
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Активисты экологической организации Greenpeace на несколько минут прервали выступление премьер-министра Великобритании Лиз Трасс на партийном съезде Консервативной партии в Бирмингеме. Инцидент 5 октября транслировался телеканалом Sky News.

Во время речи Трасс две представительницы Greenpeace встали со своих кресел и развернули плакат с надписью: «Кто голосовал за это?».

Активисты сопроводили свою акцию лозунгами против добычи нефти методом фрекинга (гидроразрыва геологического пласта) на территории Великобритании.

8 сентября стало известно, что страна возобновит добычу сланцевого газа с помощью фрекинга в тех районах, где это одобрит местное население. Кроме того, Трасс сообщила тогда, что будет выдано более 100 лицензий на добычу нефти и газа в Северном море. По ее словам, отмена моратория на добычу позволит Британии получать сланцевый газ уже через полгода.

Сезон премьера: чего ждать от Лиз Трасс на новом посту
Опросы общественного мнения говорят не в пользу нового главы британского правительства

Трасс находится на посту премьера Великобритании с 5 сентября, а ее рейтинги стремительно падают.

1 октября The Guardian сообщил, что три четверти британских избирателей, в том числе 71% тех, кто ранее поддержал консерваторов на последних всеобщих выборах, считают, что Трасс и канцлер казначейства Квази Квартенг «потеряли контроль» над экономикой.

Уточнялось, что, исходя из данных опроса, рейтинги Трасс теперь ниже, чем у бывшего премьер-министра Бориса Джонсона перед его отставкой.

Кроме того, сообщалось, что в парламенте Великобритании предпринимаются шаги для вынесения Трасс вотума недоверия . Это связано с новым планом правительства Трасс по поддержке экономики страны, в основе которой лежит резкое сокращение налогов в стране.

Так, 3 октября, в парламентский Комитет 1922 года (объединение рядовых депутатов-консерваторов) Великобритании было подано письмо с призывом вынести премьер-министру вотум недоверия.

Отмечалось, что всего о несогласии с действиями правительства публично заявили 12 депутатов-тори. Группу возглавил бывший министр жилищного строительства, регионального развития и местного самоуправления Майкл Гоув.

30 сентября Трасс признала, что ее налоговая политика может привести к экономической нестабильности в королевстве. Она отметила, не всем гражданам понравится инициатива британского правительства, однако, по словам премьер-министра, у нее есть четкий план, который она считает правильным для страны.

Трасс, занимавшая пост главы МИД Британии, была избрана главой Консервативной партии, набрав 81,3 тыс. голосов и обогнав бывшего главу минфина Риши Сунака, получившего 60,4 тыс. голосов. Во время первой речи в качестве премьер-министра она пообещала опубликовать меры по борьбе с растущими ценами на электроэнергию и анонсировала реформы в службе здравоохранения.

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