Рейтинг Трасс упал ниже показателей Джонсона перед отставкой

Три четверти британских избирателей, в том числе 71% тех, кто ранее поддержал консерваторов на последних всеобщих выборах, считают, что премьер-министр Великобритании Лиз Трасс и канцлер казначейства Квази Квартенг «потеряли контроль» над экономикой. Об этом свидетельствуют данные опроса агентства центра Opinium, опубликованные The Guardian 1 октября.

Как пишет газета, опрос также показывает, что лейбористы увеличили свое лидерство на 14% только за последнюю неделю, с 5 до 19%.

Уточняется, что, исходя из данных опроса, рейтинги Трасс теперь ниже, чем у бывшего премьер-министра Бориса Джонсона перед его отставкой. В материале сообщается также, что некоторые депутаты-консерваторы уже начинают требовать смещения нового премьер-министра менее чем через месяц после пребывания в должности.

В статье отмечается также, ущерб, нанесенный репутации Консервативной партии в области управления экономикой в ​​результате сокращения бюджета Квартенгом, настолько серьезен, что на восстановление потребуется много лет.

Ранее, 27 сентября, агентство Bloomberg сообщило, что британские фондовые рынки потеряли $500 млрд, после того как Лиз Трасс заняла пост премьер-министра. Ряд опрошенных агентством экспертов считают, что действия правительства во главе с Трасс привели к инфляции, спровоцировав резкую распродажу акций на Лондонской фондовой бирже.

Ранее в сентябре Лиз Трасс заподозрили в растрате государственных средств на личные нужды. Британская газета Daily Mail 24 сентября написала, что во время пребывания на должности министра иностранных дел страны в 2021–2022 годах премьер-министр не ограничивала себя в расходах. В частности, она растратила более £1800 в фирменном магазине футбольного клуба «Норвич Сити», фанаткой которого является. Еще £4333,30 Трасс потратила на две поездки в парикмахерскую.

Лиз Трасс, занимавшая пост главы МИД Британии, была избрана главой Консервативной партии 5 сентября. Экс-министр иностранных дел набрала 81,3 тыс. голосов, обогнав бывшего главу минфина Риши Сунака, получившего 60,4 тыс. голосов. Во время первой речи в качестве премьер-министра она пообещала опубликовать меры по борьбе с растущими ценами на электроэнергию и анонсировала реформы в службе здравоохранения.

В настоящее время в парламенте Великобритании предпринимаются шаги для вынесения вотума недоверия премьер-министру Великобритании. Это связано с новым планом правительства по поддержке экономики страны. По данным телеканала Sky News, парламентарии уже подают письма с голосами в пользу проведения вотума недоверия, считая, что план Трасс разрушит экономику.